BEBEKLER ANNE KARNINDA HER ŞEYİ HİSSEDER!

Birçok anne-baba çocuklarını sağlıklı yetiştirmek için elinden geleni yapar ve 0-6 yaş döneminin, çocuğun gelişimi ve mutluluğu için kritik bir dönem olduğunu bilir. Fakat hem bebeklik hem de hamilelik döneminin ne derece önemli olduğunun farkında değillerdir. Birçok ebeveyn, çocuk psikolojisinin anne karnında başladığını bilmiyor. Oysa birçok araştırma, anne karnındaki bebeğin, annenin psikolojisini hissettiğini vurgular. Kesin kanıtlar olmamakla birlikte, anne karnındaki bebeğin psikolojisi için hamilelik döneminin huzurlu ve mutlu geçirilmesi araştırmalarda

vurgulanır.

Çiftler mutlu olmalı!

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, mutlaka aralarındaki problemleri hamilelik öncesinde çözmeli ve huzurlu bir hamilelik geçireceğini garanti etmelidir. Evlilik oturmadan çocuk sahibi olmak, onu sadece anne karnında değil, doğduktan sonra da olumsuz etkiler. Çocuk sahibi olmanın ilk şartı, mutlu bir çift iletişimi diyebiliriz.

Hamilelik planlı olmalı!

Daha sonraki şart ise hamilelik döneminin planlanmasıdır. Eğer planlı bir hamilelikse, mümkün olduğunca annenin çalışma temposu hamilelikte hafifletilmelidir. Annenin sağlığı, mutluluğu, eşittir bebeğin sağlığı ve mutluluğudur. Bu nedenle hamilelik döneminde annenin en yakın destekleyicisi babadır. Bu süreçte baba adayına önemli görevler düşer. Anne adaylarının duyguları hamilelik döneminde hassastır. Aldıkları kilolardan dolayı kendilerini eskisi gibi güzel bulmayabilir. Basit konulara çok üzülebilir ve depresif duygu durumu yaşayabilir. Babanın anneyi ihmal etmemesi ve eskisinden de ilgili olması gerekir. Mesela baba adayları eşlerine sürprizler yapabilir. Daha ilgili ve şefkatli davranabilir.

Travma yaşamamalı!

Diğer önemli şart ise hamilelik döneminde annenin herhangi bir travmatik olay yaşamamasıdır. Anne karnındaki bebeğin sadece annenin değil, çevresindeki insanların seslerini de duyduğu vurgulanır. Anne karnındaki bebek, annenin babanın tartışmalarını hisseder. Anne adayının üzücü bir olaya maruz kalması da yine bebeği etkiler. Bu nedenle anne-baba adayları çocuk sahibi olmadan önce, kendilerini gerçekten hazır hissetmeli ve gerekli hazırlıkları yapmalı.

Bebeğin ne zaman geleceği net bilinemez. Erken ya da geç doğar... Bu nedenle hazırlıkları bitirmek gerekir. Doğumdan hemen sonraki süreçte anneye kim destek olacak karar verilmeli. Anne doğum ve sonrası daha hassas olacağı için ailevi stres yaratacak durumlardan uzak durulmalı. Mesela anneanneyle, babaanne anlaşamıyorsa ikisi birden destek olmamalı. Anne kiminle kendini daha rahat hissediyorsa onunla kalmalı. Aile büyükleri onu eleştirmemeli ve özgüvenini düşürmemelidir.

Altı ay çok kritiktir

Bebek, anne karnında olduğu gibi doğduktan sonra da annenin tüm duygularını hisseder. Hatta doğduktan sonra daha fazla hisseder ve anlar. İlk altı ay çok kritiktir. Mümkünse ilk bir yıl annenin şartları müsaade ediyorsa çocuğuna kendi bakmalıdır. Çünkü ilk iki yıl, tüm gelişiminin temelleri atılıyor.