Bebekler dünyayı ağzıyla keşfeder!

Bebekler dünyayı herşeyi ağzına götürerek keşfeder!

Çevrenizdeki bebekleri izlerseniz kaşla göz arasında ne bulurlarsa hemen ağızlarına götürdüklerini görürsünüz. Bu onlar için hem eğlenceli bir oyun, hem de dünyayı keşfetme yoludur.

Peki, neden bu onlar için çok eğlencelidir bunu açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bebekler ihtiyaçlarını ağlayarak ifade ederler. Bebekler ağlayarak acıktığını, altının ıslıklandığını, rahatsızlığını dile getirirler. Yani bebekler dünya ile iletişimi ağzıyla kurarlar.

Ayrıca bebekler doğuştan emme yeteneği ile doğmuştur. Bebeklerin ağız ve ağız kenarı çok duyarlıdır. Bu nedenle bebekler dünyayı ağzıyla kontrol ederler. Bebekler çevresinde dikkatini çeken objeleri ağzına alarak o obje hakkında yorum yapar ve objenin özeliklerini öğrenirler.

Aslında bebeklerin her şeyi ağızlarına almaları, dünyayı test etmelerinin yani gelişimlerinin doğal bir sürecidir. Bebekler ağızlarına aldıkları objenin nasıl bir şey olduğunu ona dokunarak, tadarak, ısırarak anlarlar. Böylece yeni şeyler öğrenirler. Bu nedenle anne babalar bebeklerinin objeleri ağızlarına almalarını önlemek yerine onlara ihtiyacı oldukları zengin ve güvenli bir uyarıcı çevre sunmalıdır.

Bu çevreyi anne babalar nasıl sağlayabilirler. Öncelikle bebeklerin yaşam alanlarındaki oyuncakların güvenli olduğundan emin olmak gerekir. Oyuncakların keskin kenarları olmamalı ve oyuncaklar sağlam olmalıdır. Çünkü bebek sağlam olmayan bir oyuncağı rahatlıkla kırıp parçalarına ayırabilir ve bu parçalarını yutabilir. Bebek ölümlerin büyük bir kısmı bebeklerin ellerine aldıkları objelerle boğulmalarından kaynaklanmaktadır. Bebekler her an tehlikeye açıktır. Bebeğe bakan yetişkinlerin bebeğin boğulmasına neden olabilecek küçük objeleri çevrelerinde bulundurmamalıdır.

Bebekler objeleri ağzına alarak yeni şeyler öğrenirler. Bu nedenle bebeklerin çevrelerinden tamamen her şeyi almak yerine onların oynayabileceği güvenli ve sağlıklı objeler bulundurmak gerekir. Özellikle diş çıkarma dönemlerinde bebekler ağızlarına daha fazla obje götürme ihtiyacı duyarlar. Bebeğinizin gelişimlerine destek olmak için bebeğinizin sağlıklı, güvenli ve kaliteli oyuncaklarla oynamasına izin vermelisiniz.

Bebeklerinizi sağlıklı ve mutlu büyütmeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Psikolojik Danışman, Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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