Bebeklerde burun akıntısına son veren icat!





Sevgili Anne Babalar,



Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte grip ve soğuk algınlığı kapımıza dayandı. Çocukların çoğunun ya burnu tıkanmış ya da burun akıntısı nedeniyle ellerinde bir mendil sürekli burunlarını siliyorlar... Soğuk algınlığı olan bebekler soluk almakta, uyumakta zorlanırlar. Uyurken hırıltı çıkarırlar ve uykuya dalsalar bile bir süre sonra uyanırlar. Anne babalar için çocukların hasta olması bir kabus gibidir. Bu nedenle anne babalar çocukları hasta olmasın diye çocuklarını dışarı çıkarmazlar. Bebekler mutlaka hasta olacak ancak önemli olan hastalıkla mücadelemiz. Çok korumacı olmak hem psikolojik hem de biyolojik olarak sağlıklı değil.



Geçenlerde bir yakınımla görüşme sırasında bebeğinin burun akıntılarını önlemek için ilginç bir alet kullandığını gördüm. Dayanamadım sordum nedir bu, ne işe yarıyor, nereden aldın diye... Bu aleti yurt dışında bir arkadaşından gördükten sonra aldığını söyledi. Arkadaşım benim yanımda beğinin burnunu bu ürünle temizledi. Bebeğinin burnundan inanılmaz pislikler çıktı. Bir bebeğin burnundan bu kadar pislik çıkar mı diye düşündüm. Bebeğin burnu temizlendikten sonra hırıltısı bitti ve çok rahat uyudu.





Rahat uyuyan bebekler sağlıklı büyür



Bebeklerin rahat ve deliksiz uyuması gelişimleri için çok önemlidir. Bu arkadaşım bebeğinde soğuk algınlığı olduğunda düzenli olarak bu ilginç aleti kullandığını ifade etti. Çocukların burnundaki mikroplar eğer temizlenmezse orta kulak iltihabına neden olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun nefes almasına mani olan mikropları yeri geldikçe temizlemenizi tavsiye ederim.





En iyi bebek bakım ürünü



Arkadaşım bebeğindeki etkisini anlatınca bu ilginç icadı çocuğu özelikle bebeği olan tüm anne babaların bilmesi gerekir diye düşündüm ve bununla ilgili yazı yazmaya kadar verdim. Arkadaşımdan sonra bu ürünün Türkiye’ye de geldiğini öğrendim. Ürünün orijinal ismi “BabyVac”, Türkiye’de ise “BebeVak Burun Aspiratörü” ismiyle satılıyor. Ürün çocuklarda ve bebeklerde kullanıldığı için ne kadar güvenilir olduğu konusunda küçük bir araştırma yaptm. Aynı ürün farklı bir marka adı altında Avrupa’da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca Viyana Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Hastanesi’nde Prof. Dr. Arnold Pollak ve Prof. Dr. Dieter Koller tarafından 2005 yılında yapılan klinik testlerden başarıyla geçmiş. CE belgesine de sahip. Kanada da 2005-2006-2007 yıllarında en iyi bebek ürünü seçilmiştir. Ürünle ilgili detaylı bilgiye www.bebevak.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



Burun tıkanıklığını gideriyor



Kullanımı son derece basit ve çok etkili olan ürünün bir kısmı bebeğin burun deliğine diğeri de evdeki elektrikli süpürgesinin ucuna takılıyor. BebeVak vakumlama yöntemiyle bebeğin burnundaki tüm mikropları ve salyaları içine çekiyor. Özellikle soluk almakta zorlanan, sümkürerek burnundaki pislikleri temizleyemeyen bebekler için müthiş bir icat. Bunun yanı sıra bebeklerin nezle, grip, sinüzit, soğuk algınlığına bağlı akıntıları temizlemede, burun tıkanıklığının giderilmesinde, çocuğunuzun burnuna kaçan ufak boncuk vb. cisimleri çekmede faydalı bir ilk yardım aracı niteliğinde. Özellikle bu soğuk kış aylarında ve grip salgınında bebeği olan her anne babanın evinde bu ürünü mutlaka bulundurmasını tavsiye ederim.





Burun akıntısız sağlıklı günler dileğiyle...





Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling

