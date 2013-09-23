Bebeklerin gelişimini destekleyen uyku seti: Aybi Baby



Sevgili Anne Babalar,



Bebeklerinizin sağlıklı gelişimi için iyi bir bakıma ve gelişimini destekleyecek uyarıcı bir çevreye ihtiyacı vardır. Bebekler zamanın büyük bir bölümünü uykuya hazırlanırken, uyurken ve uykudan uyanırken odasında yatağında geçirir. Bebeklerin beyin gelişimi için odanın dekorasyonu, uyku setinin kalitesi önemlidir.



Bebekler çok hassas olduğu için uyku setinin kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır. Çocuğun yumuşak ve hassas tenine zarar vermemelidir. Bunun yanı sıra renklerin uyumu ve canlılığı da önemlidir. Birkaç yıkamadan sonra renkler akmamalı veya solmamalıdır.



Bu özelliklerinin hepsini hatta fazlasına sahip bir uyku seti markası var: Aybi Baby.

Aybi baby markası sadece kaliteli bir ürün üretmemiş aynı zamanda bebeklerin gelişimini desteklemekte istemiş. Bu amaçla bebeklerin gelişimini desteklen 2/3 boyutlu, müzikli, hareketli cisimlerin bulunduğu uyku setleri tasarlamış. Bu tasarımlarından dolayı 2007 yılında inovasyon ödülünü almıştır. Çocukların beyin gelişiminin % 80’ni 0-3 yaş döneminde tamamlandığı düşünüldüğünde bebeklik döneminde çocukların gelişimini desteklemek daha da önem kazanıyor.



Bu bilinçle Aybi Baby uyku setleri şu özellikleriyle bebeklerin gelişimine destek olmayı amaçlamıştır;



-Musical (Müzikli): Müzik, bebeklerin sakinleşmesini, yatağında geçirdiği ortamdan keyif almasını sağlarken ipini çekerken de neden-sonuç ilişkilerini kavramasına yardımcı olmaktadır.



-3D Applique (2 ve 3 Boyutlu): Üç boyutlu cisimler, bebeklerin hayal dünyalarının gelişmesine yardımcı olmaktadır.



-Moving Parts (Hareketli): Hareketli cisimler ise bebeklerin motor aktivitelerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.



-Handmade (El Yapımı): El işlerimizi yapmak için ihtiyaç sahibi kadınlarımıza ulaştık. Böylece kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemeye çalıştık.



Aybi Baby markası bebeklerin gelişimini geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi değerinde bir uygulamaya da imza atmıştır. Aybi Baby bebek setlerinin bebeklerinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan özellikleri (el işleri) çalışmaya ihtiyacı olup çalışamayan ev kadınları tarafından kendi evlerinde yapılmaktadır. Böyle Aybi Baby ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin ekonomilerine katkıda bulunma şansı yakalamıştır. Aldığınız her Aybi Baby bebek uyku setiyle sizde bu sosyal sorumluk çalışmasına katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda Aybi Baby markası bebeklerin gelişimine daha fazla katkıda bulunacak ürünler geliştirmek için alandaki çalışmaları takip etmekte ve alanın uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için www.aybibaby.com



Bebeğinizin gelişimini destekleyecek bir bebek odası hazırlamanız dileğiyle,



Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti



Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com