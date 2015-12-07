Bilinçli anneler "Süper Anne Sendromu" yaşıyor!

Pedagog Sevil Yavuz eğitim düzeyi yüksek olan bilinçli annelerin daha fazla süper olma kaygısı taşıdığını ve süper değil, doğal anne olmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Annelere tarih boyunca verilen temel roller, “Yuvayı dişi kuş yapar” atasözümüze de yansıyor. Anne hem yuvayı yapar, hem çocuk doğurur, hem de evin düzenine bakar. Bu da yetmez gibi birde son yıllardır eklenen diğer rol ise çalışan anne rolüdür. Anne hem çocuk bakacak, hem evdeki işleri ve düzeni sağlayacak, hem de işe gidecek. Tüm bu görevleri yaparken de mükemmel olması gerekiyor.

Mükemmel olma kaygısı süper anne sendromunu artırıyor!

Bütün bu sorumluluklar annelerin süper anne sendromu yaşamasına neden oluyor. Süper anne sendromu adından da anlaşılacağı üzere annelik konusunda mükemmeli yakalamaya çalışmaktır. Mükemmel bir anne olma ve her şeyi eksiksiz bir şekilde yapma düşüncesi kaygı ve stres yaratır. Özellikle bu sendrom ilk defa anne olan ya da çok geç yaşta anne olan eğitim düzeyi yüksek annelerde görülmektedir.

Süper anne sendromunun en önemli belirtisi kendine gerçekçi olmayan, yüksek beklentiler koymaktır. Yani kendini zorlamaktır. Bir birey olarak anne robot değildir ve olan üstü güçleri yoktur. Anne de olsa dinlenmeye, kendini şımartmaya ve kendini beslemeye ihtiyacı vardır.

Sosyal medya anneleri etkiliyor!

Ekonomik şartlar ve toplumsal gelişmelerle birlikte annelerin eğitim düzeylerinin yükselmesi ve çalışan anne sayısının artması da annelerin annelik beklentilerini yükselti. Teknolojik gelişmelerle internetin ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırdı. Fakat bu kolaylık sorunları da beraberinde getirdi.

Çocuk yetiştirme konusunda internette bilgi kirliliği arttı. Sosyal medyanın anneler arasında sık kullanılması ve anneler arasında çocuk yetiştirme tavsiyelerin hızlıca yayılmasına annelerin “acaba ben iyi bir anne miyim” kaygısını yaşamasına neden oldu. Anneler diğer anneleri model alarak kendilerini eksik görmeye ya da kendilerine yüksek beklentiler koymaya başladılar ve kendilerine hayatı zorlaştırdılar.

Süper anne sendromu annenin sağlığını bozuyor!

Aslında merkezimize gelen annelerin %90’nın süper anne sendromu özelliklerini taşıdığını söyleyebilirim. Çünkü anneler hem çalışıyor, hem de evdeki sorumluluklarını aksatmadan yapmaya çalışıyorlar. Bütün bu fedakarlıklarına rağmen kendilerinden şüphe ediyor ve kendilerini yeterli görmüyorlar. “Türk kadını fedakardır” atasözünü yansıtıyorlar. Aşırı fedakarlık annenin kendini bir birey olarak unutmasına sebep oluyor.

Süper anne değil, doğal anne olun!

Annede olsak hayatımızdaki rolleri dengelemeliyiz. Sadece eş rolünde, sadece anne rolünde, sadece çalışan rolünde kalmak hayat kalitemizi düşürür. Süper anne olmak yerine anneler doğal anne olmalıyız. Anneler her şeyi mükemmel yapma çalışmak yerine hata yapma hakkı tanımalılar. En önemlisi kendilerine zaman ayırmalılar. Eğer kaygıları çok yüksekse mutlaka uzman desteği almalılar. Çünkü süper anne olmak sadece kendilerini değil, çocukların gelişimini de olumsuz etkiler. Süper anne bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlar. Çünkü süper bir anne olmak mümkün değilken mükemmel olmak adına sürekli kendi ihtiyaçlarından ödün vermek sağlığı bozar.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen, Köşe Yazarı

Sevil Yavuz Psikoloji Ensitüsü

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