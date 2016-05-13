Bir Hayat Mutluluk Kitabı ve Koruncuk Vakfı

Koruncuk Vakfı yararına hazırlanan "Bir Hayat Mutluluk" Kitabı çıktı.

Kimsesiz çocuklara destek olacak projelerde yer almak her zaman beni mutlu etmiştir. Bu haftada da beni mutlu edecek bir projenin mutluluğunu yaşadım.

Türkiye’nin en eski vakıflarından biri olan ve kimsesiz çocuklar için kurulan Koruncuk Vakfı’nı bilmeyenimiz yoktur. Birçok marka Koruncuk Vakfına destek oluyor. Bu duyarlı markalardan biri de English Home. English Home Koruncuk Vakfı yararına “Bir Hayat Mutluluk” kitabının çıkmasına sponsor oldu ve English Home mağazaları ve sitelerinde satışa sunulacak kitabın tüm geliri Vakıfa bağışlıyor. Gerçekten kimsesiz çocuklar konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tüm English Home ekibini tebrik ediyorum.

English Home sponsorluğunda Hip Atölye İletişim tarafından çıkarılan “Bir Hayat Mutluluk” kitabı 16 tane ünlü isim hayata dair mutluluk sırlarını paylaşırken, 10 uzman ise hayata dair uzman görüşlerini paylaşıyor. Kitap, Aile, Sevgi, Kariyer, Başarı, Mutluluk, Çocuk, Evlilik, Aşk, İlişki gibi konuları içeriyor. Böyle anlamlı bir projede ben de kitabın yazarlarından biri olma mutluluğunu yaşadım..

Kitabın yazarlarından ve ilk okuyanlardan biri olarak şunu söyleyebilirim. Kitapta kendinizden çok şey bulacaksınız. Değerli sanatçılarımızın gözünden hayat, mutluluk, hayatın anlamı gibi konuları tekrar gözden geçirecek, ailenin önemini bir kez daha göreceksiniz. Kitabı keyifle okuyacağınıza eminim. Kitabın hem basım kalitesi, hem de içeriği gerçekten harika.

Böyle güzel bir proje vesilesi ile Koruncuk Vakfı’na yani kimsesiz çocuklara destek olma şansı verdiği için başta Hip Atölye İletişim ekibine, English Home Ekibine ve Koruncuk Vakfı Yetkililerine çok teşekkür ederim.

Koruncuk Vakfı Başkanı Sayın Av. Figen Özbek ile bu vesile ile görüştüm. Kendisi hayatını çocuklara adamış çok kıymetli örnek bir insan. Kendisiyle tanışmak büyük bir mutluluktu. Kendisine çocuklara gösterdiği duyarlılık için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Söz konusu çocuklar olunca herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir. Sokaklarda kalan çocuklarda bizim çocuklarımız. Onlara biz de destek olmalıyız. Gerek bireysel olarak gerekse kurumlar aracılığıyla çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu desteğe bu kitabı satın alarak başlayabilirsiniz.

Bu kitabı zevkle okurken bir çocuğa destek olduğunuzu bilmek ise size ayrı bir mutluluk verecek. Bu nedenle bu kitabı kendiniz için alabilir, çevrenizdeki dostlarınıza hediye edebilirsiniz, kitabı sosyal meydada #birhayatmutluluk ve #elverhayatatutunsun etiketi ile paylaşabilirsiniz. Bir Hayat Mutluluk Kitabını sadece seçili English Home mağazalarından ve www.englishhome.com.tr sitesinden satın alabilirsiniz.

Hadi sizde kimsesiz çocuklarımıza “Bir Hayat mutluluk dağıtın!”

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen, Yazar, Kurumsal Aile Projeleri Uzmanı

Oyun ve EMDR Terapisti,

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.SevilYavuz.com

www.PedagogSevilYavuz.com

Koruncak Vakfı www.koruncak.org sitesinde şu şekilde tanıtılıyor;

36 sene evvel birkaç duyarlı insan korunmaya muhtaç çocukların iyiliği için yola çıktık…

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır.

Korunmaya muhtaç çocuklara kollarımızı ve yüreklerimizi açtık…

Kurup yaşattığımız “Çocukköyleri” ile ihmal görmüş ve kişisel varlığı tehdit altında olan korunmaya muhtaç çocukları okul öncesi yaştan başlayarak; sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, eğitim imkanı sunarak, kişisel yeteneklerinin geliştirerek, geleceğe hazırlayıp topluma kazandırıyoruz.

Bir çocuğun mutluluğunun dünyalara bedel olduğunu biliyoruz…

Vakfımızın hedefi en kısa zamanda, Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyulan illerinde 5 Çocukköyü daha kurmak ve daha birçok Koruncuk’un yüzünü güldürmektir.