"Bizim zamanımızda pedagog mu vardı" düşüncesi

Sevgili Anne Babalar,

Ailelerle görüşmelerim sırasında özellikle babalardan şu cümleyi sık duyuyorum "Biz pedagog desteği ile büyümedik, biz de bir sorun çıkmadı". Evet bu düşünceye kısmen katılıyorum. Geçmişte pedagog, psikolog kavramları bu kadar yaygın değildi. Çünkü pedagog desteğine pek ihtiyaç yoktu. Neden eskiden pedagog danışmanlığına bu kadar ihtiyaç yoktu da şimdi var? sorusunun yanıtı aslında çok basit.

Neden geçmişte pedagog desteği çok gerekli değildi?

Geçmişteki çocuklar çocukluğunu yaşayabiliyordu. Şimdi gözlerinizi bir kaç saniye için kapatın ve çocukluğunuza dönün... Okul saatlerinin yarım gün olduğunu, okuldan sonra güvenli sokaklarda saatlerce, doya doya oynadığınızı hatırladınız mı? Yaz akşamları geç saatlere kadar arkadaşlarınızla zaman geçirdiğinizi, bilgisayar, bilgisayar oyunlarının ve cep telefonlarının hayatınızda olmadığını hatırladınız mı? Okul başarısının ailelerimiz tarafından bu kadar önemsenmediğini hatırladınız mı? Annenizin çalışmadığını, sizi evde karşıladığını hatırladınız mı? Geçmişteki sosyo-ekonomik şartlar çok değişti. Bunun acısını ise çocuklar çekiyor.

Neden günümüzde pedagog desteği gerekli?

Şuan çocukların çoğu sabahtan neredeyse akşama kadar okulda dört duvar arasında. Okuldan dönünce ise ya dershanede ya da evde ödev yapmak zorunda. Yani yine dört duvar arasında kapalı kalıyorlar. Uyku saatine kadar tam mesai ders çalışmak zorunda kalıyor. Hafta sonları da dershaneye gitmek zorunda olan çocuklar var. Çocukların neredeyse arkadaşlarına ayıracakları zaman yok. Çocuklar okulda öğretmen tarafından evde ebeveynler tarafından hep kontrol altında ve arkadaşlarıyla özgürce oynama fırsatları yok. O şansı olanlar ise anne babası tarafından sokaklar güvenli olmadığı için gönderilmiyor. Bazı çocukların ise arkadaşı yok. Çünkü arkadaş edinecekleri komşuluk ortamı yok. Günümüzün ekonomik şartlarından dolayı çalışan anne sayısı da arttı. Çocuklara bakıcılar veya akrabalar bakmak zorunda kalıyor. O kadar fazla olumsuzluklar var ki bu sıkıntılar içinde çocukların gelişimlerinin ve psikolojilerinin olumsuz etkilenmeme ihtimalleri yok.

Çocuklarımızın çocukluğunu ellerinden aldık!

Kısacası çocukların çocuk olma hakları ve özgürlükleri elleriden alındı. Çocuklarımıza gelecekte iyi bir meslek sahibi olmaya programladığımız robotlar gibi davranıyoruz." Üniversiteye kadar sadece ders çalış, iyi not al, oyun oynama" diyoruz. Çocukların çocukluğunu erteleyemeyiz. Çocukların sosyal-duygusal ihtiyaçlarının karşılanması akademik performansından daha önemlidir.

"Bizim zamanımızda pedagog, psikolog mu vardı, Ne gereği var pedagog danışmanlığına?" düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu şuan tahmin ediyor olmalısınız.

Pedagog çocuğun günümüzün bu kısıtlı şartlarından maksimum düzeyde faydalanması için size destek olacaktır. Örneğin okul seçiminde çocuğunuzun kişiliğine ve duygusal ihtiyaçlarına uygun okulu seçerek çocuğunuzun şartlarını iyileştirebilir. Yanlış karar alarak çocuğunuzun çocukluğunu daha da olumsuz geçirmesine neden olmanızı pedagog engelleyebilir. Kısacası günümüzün şartlarında çocuğunuzu pedagog danışmanlığında büyütmeniz şart.

Çocuğunuzun çocukluğunu yaşaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com

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