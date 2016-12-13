BKE Minik Şefler Etkinlik Kitabı çocuklarınızı bekliyor!

Sevgili Anne Babalar,

Size güzel bir haberim var. Çocuklarınızla sağlıklı yemek yeceğiniz seçeneklerden biri olan Bursa Kebap Evi'ninde artık çocuklarınızın gelişimi destekleyecek etkinlik kitapları hediye ediliyor. Bu etkinlik kitabın gelişim hikayesini sizlerle paylaşmak istedim.

Bursa Kebap Evi ailelerin çocuklarıyla yemek yerken bu mutlu anlarında çocukların sıkılmadan masa da oturabilmesi ve eğlenerek öğrenebilmesi için çocuklar için bir etkinlik kitabı çıkarmaya ve şubelerinde ücretsiz çocuklara hediye etmeye karar verir. Söz konusu çocuk olunca işin ne kadar hassas olduğunu ve profesyonel olmak gerektiğini bilen BKE Yetkilileri bu işi uzmanından Sevil Yavuz’dan destek alarak yapmaya karar veririler. Çünkü amaçları yıllar önce başlattıkları boyama kitabı projesini geliştirerek çocukların eğlenerek öğrenecekleri, tüm gelişimine katkı sağlayacak bir etkinlik kitabı çıkarmaktır.

Bunun üzerine BKE’nın bu sosyal sorumluluk projesinde yer aldım ve kurumsal ekibimle birlikte titiz bir çalışmanın eseri olan BKE Minik Şefler Etkinlik Kitabı ortaya çıktı. Kitabı hazırlarken çocukların yaş guruplarına göre özel etkinlikler tasarlandı. Birçok etkinlik kitabından farklı olarak özellikle çocukların zayıf oldukları arkadaşlarıyla iletişim kurma ve duygu okuma konusunda özel etkinlikler tasarlandı. Zihinsel gelişimi yanında çocukların duygusal gelişimine de destek olacak kitap titiz bir çalışmanın sonucunda artık tüm Bursa Kebap Evi şubelerinde çocuklarınızı bekliyor. BKE’nın bu projesinde yer almaktan, bu proje ile çocuklarının gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu proje için beni tercih eden BKE’ne de teşekkür ederim.

Şimdi çocuklarınızla bu hediyenin tadını çıkarmanız dileğiyle

Sevil Yavuz

Pedagog & Klinik Psikolog

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü