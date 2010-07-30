Boşanma Çocuğa Nasıl Anlatılmalı? Çocuk Boşanmayı Nasıl Algılar?

Annne babalar çeşitli edenlerden dolayı ayrılmaya karar verebilirler. Uzun veya kısa bir evlilik yıllarından sonra bu kararı almak her iki taraf için kolay olmamıştır. Asıl zor olan onları bekleyen yeni bir hayat düzenine adapte olabilmektir. Bu bir yetişkin için kolay değilken, elbette küçük bir çocuk için daha acı olacak ve bu ayrılıktan en çok zarar gören çocuklar olacaktır.

Çocuklar boşanmayı nasıl algılar?

Çocuğun boşanmayı alğılayışı yaşına göre değişecektir. Çocuk için boşanma ilk etapta anne babasını kaybetme anlamını taşıyabilir. Çocuklar anne babasın boşamasını; anne babasının anne babalıktan istifa etmesi, anne baba olmaktan boşanması gibi algılayabiliyorlar.

Bazen bu durumdan dolayı kendilerini suçlu bile hissedebilirler. Yani “ annem babam benim yüzümden ayrıldı” diye düşünebiliyorlar.

Çocuk boşanmaya nasıl tepki gösterir?

Boşanmayı bu şekilde algılayan çocuk için boşanmayı kabullenmek zor olacaktır. Her çocuğun boşanmayı kabullenmesi farklı olacağı için. bu durumda vereceği tepkiler de farklı olacaktır. Çocuğun duygusal özelliklerine, anne babanın boşanma şekline, çocuklarını boşanmaya nasıl hazırladıklarına ve çocuğu nasıl bir hayatın beklediğine göre farklılık gösterecektir. Genel olarak bir çocuğun anne babasının ayrılığından mutlu olacağı düşünülmemelidir. Aynı zamanda boşanmadan dolayı çocuğun yaşayacakları zorlukların da önüne geçmek mümkün değildir. Ancak boşanma süreci ve sonrasında bu olumsuz etkilerin derecesi azaltılabiliir.

Boşanmadan çocuk nasıl etkilenir?

Boşanma sonrası çocuk anne veya babasını suçlayabilir ve onlara karşı öfkeli olabilir. Kısa bir depresyon yaşayabilir. Uyku düzeninde değişiklik olabilir. Çocuk okuyorsa okul başarısında düşmeler gözlenebilir. Çocuğun davranışlarında, yeme içme alışkanlıklarında değişiklik olabilir. Anne ve babayı cezalandırmak için saygısızlık yapabilir. Anne babaya aşırı tepkili davranabilir. Anne baba ayrı yaşadığı için istekleri doğrultusunda anne babayı kullanabilir. Ayrılıktan sonra anne veya babayı daha az görüyorsa, onların eksikliğini her alanda hissedebilir.

Çocuğunuzun boşanmadan olumsuz etkilenmesini önleyemezsiniz!

Çocuğun boşanmadan olumsuz etkilenmesini tamamen önlemek mümkün değildir. Psikolojik destekle sadece bu durumu daha kolay kabullenmesi sağlanılabilir.. Aile içi tartışma ve şiddete şahit olmasındansa tabi ki anne babanın ayrılması daha sağlıklı bir karardır.

Boşanma öncesi ve sonrası alanında uzman bir pedagogtan danışmanlık almanız, çocuğunuzun psikolojisi açısından çok önemlidir!

Boşanma çocuğun hayatında çok ciddi değişikliklere neden olacağı için çok hassas bir konudur ve bir uzman desteğinde boşanma süreci planlanabilir. Boşanma uzman bir pedagog rehberliğinde çocuğa anlatılmalıdır. Boşanma öncesi ve sonrası anne babanın çocuğua nasıl yaklaşacağı konusunda rehberlik alması, çocuğun boşanmada daha az zarar görmesini sağlayacaktır.

Kendinizi suçlamayın ve gerekirse psikolojik destek alın!

Kimse boşanmak için evlenmez ve boşanacağını bilerek çocuk sahibi olmaz. Çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalmanız çocuğunuz için de sizin için de edünyanın sonu değil. Çocuğunuzun psikolojisini düşünüken, kendi psikolojinizi de düşünmelisiniz. Çünkü siz iyi olmazsanız, çocuğunuza iyi bakamazsınız. Boşanma sürecinin ağır geçeceğini hissederseniz, mutlaka psikolojik destek almanızı tavsiye ederim.

Boşanma sürecinizin problemsiz geçmesi dileğiyle…

Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi Uzmanı,

Oyun ve Filial Terapist

Parenting Skills & Counseling Kurucusu