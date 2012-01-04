Boşanma kararını saklamak çocukta kaygı yaratır!

Batı ülkelerinde olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de boşanma oranlarında artış görülmektedir. Evli çiftler çeşitli nedenlerden dolayı boşanma kararı alabiliyor. Çiftler için boşanmaya karar vermek çocuk varsa daha da zor bir hal alıyor. Anne baba arasındaki evlilik bağı bitse de çocukları açısından boşanmanın sonuçları ebeveynleri endişelendirmektedir. Bazen bu endişeden dolayı çiftler boşanmayı erteleyebiliyor veya vazgeçebiliyor. Fakat birkaç sene sonra çiftler evliliğin yürümeyeceğini anlayınca bu kararı tekrar alıyorlar.

Ebeveynler çoğu zaman çocuklarını olumsuz etkilememek için boşanacaklarını veya boşandıklarını çocuklarından saklamayı tercih ediyorlar. Ebeveynlerden biri evi terk etmiş bile olsa bu durum çocuklardan saklanabiliyor. Bazen de çiftler tekrar bir araya gelme ümidiyle bu kararı saklamayı seçiyor.

Çocuk açısından boşanmak resmi bir kâğıda atılan imza değil, ebeveynlerden birinin evden ayrılması, yani farklı evlerde yaşaması, çocuğun hayatında değişikliklerin yaşanmasıdır. Anne babalar bu kararı çocuklarından saklamaya çalışsa da çocuklar evdeki soğuk havayı hisseder. Sadece olup bitenlere anlam veremez. Bu belirsizlik çocuklarda kaygı yaratır. Çocuk babasının veya annesinin neden farklı evlerde yaşamaya karar verdiğini, tekrar eve dönüp dönmeyeceğini, onunla yaşayan ebeveynin de bir gün onu terk edip etmeyeceği konusunda yoğun bir endişe yaşar.

Bu kararı çocuğa açıklamak ne kadar zor olursa olsun çocuk için sağlıklı olan dürüst olmanızdır. Boşanma kararını hayata geçirirken, anne baba arasındaki yaklaşım ve iletişimde değişikler olurken bu durumun aslında yaşanmadığına çocuğu inandırmak doğru değildir. Ayrıca bu durumu çocuğunuzdan saklamanız sadece çocuğunuzun kaygılarını artırmaz size olan güvenini de sarsar.

Boşanacağınızı dürüstlükle açıklamanız çocuğunuzun endişelerini azaltacak ve size olan güvenini zedelemeyecektir. Örneğin çocuk en azından babasının veya annesinin neden yeni eve taşınacağını, anne babasın neden birbirlerine farklı davrandığını anlayacak ve boşanma konusunda endişelerini sizle paylaşma, size soru sorma fırsatı yakalayacaktır.

Çocuğunuzdan boşanma kararını saklamamanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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