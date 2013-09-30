Boşanma sonrası çocuğa anne veya babasını kötülemeyin!

Sevgili Anne Babalar,

Evlendikten sonra evliliğiniz çeşitli nedenlerden dolayı yürümeyebilir. Özellikle çocuğunuz varsa boşanmak daha da zor olabilir. Bazen anne babalar çocukları için mutsuz da olsalar evliliklerine devam etmeyi seçebiliyorlar. Fakat çocuğun mutsuz bir aile ortamında büyümesi yerine boşanmak hem çocuk hem de anne baba için daha sağlıklı olabilir. Tabi boşanma sürecini iyi yönetebilmek çok önemli. Mutlaka boşanmak her çocuğu olumsuz etkileyecektir. Bu etkiyi azaltmak için anne babanın bilinçli davranması ve anlaşmalı bir şekilde ayrılması çok önemlidir. Özellikle boşanmadan sonra çocuğun iyiliği için anne bananın güç savaşına girmemesi gerekir. Bazen ne kadar çaba harcansa da taraflardan biri anne veya baba boşanma sürecini iyi yönetemeyebiliyor ve bu durumdan en çok çocuk etkileniyor.

Anne veya baba boşandıktan sonra çocuğuna karşı ne kadar sorumsuz davranırsa davransın çocuk anne veya babası hakkında olumsuz sözler duymak istemez. Bazen anne “çocuğun babası hakkında olumsuz konuşurken”, bazen de baba “çocuğun annesi hakkında olumsuz konuşabiliyor”. Çocuk sadece anne veya babasından değil, bazen tüm aile üyelerinden de diğer ebeveynle ilgili olumsuz konuşmalara maruz kalıyor.

Çocuklar için anne babaları bir kahramandır. Onlar ne kadar sorumsuz olursa olsun, ne kadar hata yaparsa yapsın onları sevmeye ihtiyaçları vardır ve onlar hakkında olumsuz konuşmalar psikolojilerini bozar. Ayrıca ne olursa olsun çocuğun hem annesini hem de babasını görmeye ihtiyacı vardır. Örneğin diyelim ki anne sürekli çocuğun babası hakkında olumsuz konuşuyor. Çocuk babasını görmeye gittiğinde babasının annesinin anlattığı gibi kötü biri olmadığını hatta çok iyi davrandığını görünce kafası karışıyor. Annesinin yanına döndüğünde çocuk annesine öfke duyuyor ve ağlamaya başlıyor. Çünkü annesi ona yalan söylemiştir ve babası hiçte anlattığı gibi kötü biri değildir.

Belki çocuğun babası bir eş olarak size çok sorumsuz ve kötü davranıyordu. Ama bir baba olarak boşandıktan sonra çocuğa şefkatli olabilir ve çocuk için önemli olan da ona nasıl davrandığıdır. Yani boşandıktan sonra çocuğun ne annesi ne de babası hakkında olsumuz konuşulmamalıdır. Eğer olumsuz konuşmalar devam ederse çocuğun psikolojisi bozulmakla kalmaz zamanla olumsuz konuşan ebeveynle çocuk arasında duvarlar örülür ve iletişimleri bozulur. Çocuğunuzu kaybetmek istemiyorsanız çocuğunuza diğer ebeveynle ilgili olumsuz sözler söylemeyin.

Boşanma sonrası çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com