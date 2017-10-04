Boşanma sonrası ebeveynleri kötülemeyin!

Evliliğiniz çeşitli nedenlerden dolayı yürümeyebilir. Özellikle çocuğunuz varsa boşanmak daha da zor olabilir. Bazen anne-babalar çocukları için mutsuz da olsalar beraberliklerine devam etmeyi seçebiliyorlar. Fakat çocuğun mutsuz bir aile ortamında büyümesi yerine boşanmak, hem çocuk, hem de anne baba için daha sağlıklı olabilir. Tabii boşanma sürecini iyi yönetebilmek çok önemli. Mutlaka bu durum her çocuğu olumsuz etkileyecektir. Bunu azaltmak için anne-babanın bilinçli davranması ve anlaşmalı bir şekilde ayrılması çok önemlidir. Özellikle boşanmadan sonra çocuğun iyiliği için ebeveynlenih güç savaşına girmemesi gerekir. Bazen ne kadar çaba harcansa da taraflardan biri, boşanma sürecini iyi yönetemeyebiliyor ve bu durumdan en çok minikler etkileniyor.

Konuşmalara dikkat!

Anne veya baba boşandıktan sonra çocuğuna karşı ne kadar sorumsuz davranırsa davransın o, ebeveynleri hakkında olumsuz sözler duymak istemez. Bazen anne, çocuğun babası hakkında olumsuz konuşurken, bazen de baba, çocuğun annesi hakkında kötü konuşabiliyor. Minikler sadece ebeveynlerinden değil, bazen tüm aile üyelerinden de anne-babalarıyla ilgili olumsuz konuşmalara maruz kalıyor. Çocuklar için onlar bir kahramandır.

Ebeveynleri ne kadar sorumsuz olursa olsun, ne kadar hata yaparsa yapsın, çocukların sevilmeye ihtiyaçları vardır ve onlar hakkında olumsuz konuşmalar, miniklerin psikolojilerini bozar. Ayrıca ne olursa olsun çocuğun ebeveynlerini görmeye ihtiyacı vardır. Örneğin anne sürekli çocuğun babası hakkında olumsuz konuşuyor. Çocuk babasını görmeye gittiğinde onun annesinin anlattığı gibi kötü biri olmadığını, hatta çok iyi davrandığını görünce kafası karışıyor. Annesinin yanına döndüğünde çocuk ona öfke duyuyor ve ağlamaya başlıyor. Çünkü annesi ona yalan söylemiştir ve babası anlattığı gibi kötü biri değildir. Aynı durum babanın annesini kötülemesinde de geçerlidir.

Psikolojisi etkileniyor

Belki çocuğunuzun babası bir eş olarak size çok sorumsuz ve kötü davranmış olabilir. Ama bir baba olarak boşandıktan sonra çocuğa şefkatli olabilir ve onun için önemli olan, ona nasıl davrandığıdır. Yani boşandıktan sonra çocuğun ne annesi, ne de babası hakkında olumsuz konuşulmalıdır. Eğer bu tarz konuşmalar devam ederse çocuğun psikolojisi bozulmakla kalmaz, zamanla kötü konuşan ebeveynle arasında duvarlar örülür ve iletişimleri bozulur.

Çocuğunuzu kaybetmek istemiyorsanız, ona diğer ebeveynle ilgili olumsuz sözler söylemeyin.

Çocuk için en iyisini düşünmek gerekir



Anne-baba dışında olaya aile büyükleri de dahil olabiliyor. Çocuk babaannesine gidince annesi ya da anneannesine gidince babası kötüleniyorsa yine miniğin kafası karışır ve öfkelenir. Bu nedenle aile büyükleri, çocuğun yanında yorum yapmaması konusunda uyarılmalıdır. Özellikle çocuğun yaşı küçükse olaylara anlam vermesi daha zordur. Bu nedenle çok hassas olunmalı. Yaşı büyükse birçok şeyi kendi anlayabilir ve konuşmalardan fazla etkilenmeyebilir.



Anne-babaların birbirlerine duydukları öfke azaldığında ya da bittiğinde yıllar sonra çocuğun yaşadıklarını telafi etmesi mümkün değil. O nedenle boşanmaya karar verilmeden önce planlı hareket etmek ve çocuk için en iyisini düşünmek gerekir. Boşanma sürecinde bu konu dışında farklı konular da çocuğu etkileyebilir. Bu nedenle her ne kadar boşanma çocuğu olumsuz etkilese de, bunu en aza indirmek için o süreçte uzman desteği almanız çok önemli.