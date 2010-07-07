Boşanmada çocuğunuzu intikam için kullanmayın

Çocuğunuzu intikam için kullanmayın

Boşanma sürecinde nelere dikkat edilmeli? Çocuğunuza nasıl yaklaşmalısınız? Çocuğunuzu boşanmaya nasıl hazırlarsınız?

Çocuğunuzun hayatında büyük değişiklikler yapmayın

Boşanma kararı ile birlikte anne babanın medeni şekilde ayrılması önem kazanıyor. Çocuğun hayatında çok büyük değişiklikler yaratmamaya özen göstermek gerekiyor. Mesela boşanma ile birlikte evin, arkadaş çevresinin, okulun değişmesi çocuk için çok zor olacaktır. Bu nedenle evden ayrılan çocuk olmamalıdır. Genelde çocuk küçükse anneyle normalde yaşadıkları çevrede yaşamaya devam ederler. Bu, çocuğun evden babasının gitmesini kabullenmesini biraz olsun kolaylaştıracaktır.

Çocuğuzu intikam için kullanmayın

Çocuğu aranızdaki savaşın içinde bırakmayın. Yani çocuğu öç almak için kullanmayın. Eğer boşanma medeni gerçekleşmemişse bu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Anne ve anne tarafı babayı kötülerken, baba ve baba tarafı da anneyi kötüleyecek ve çocuk iki ateş arasında kalacaktır. Çocuk anne ve babası arasında tercih yapamaz. Biri annesi biri babasıdır. Onun için aynı derecede önemlidir. Bu dedikodular, kötülemeler çocuğu çok üzer ve psikolojisini bozabilir.

Çocuğunuzla ilgili olun

Eğer çocuk boşanmadan dolayı kendini suçluyorsa, boşanmadan onun sorumlu olmadığı onun yaşına uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Ayrıca anne veya babayı da çocuk eşit oranda görmelidir. Ayrılıktan sonra anne veya babanın çocuğu az görmesi, ilgisiz kalması çocuğu psikolojisini olumsuz etkiler. Çocuk kendisini değersiz görebilir.

Çocuğunuzu şımartmayın

Boşanmadan dolayı suçluluk duyan anne babalar duydukları suçluluk duygusundan kurtulmak için çocuğun her istediğini yaparak şimartabiliyorlar. Anne baba olarak anne baba olmaktan boşanmıyorsunuz. Ortak bir noktanız, yani bir çocuğunuz var. Ve bu bağ ölene kadar devam edecek. Bu nedenle anne baba olarak sorumluluklarınızı bilip, çocukla ilgili kararları birlikte almalı, çocuğa tutarlı davranmalı ve çocuğunuzu şımartmamalısınız.

Psikolojik destek alın

Çocuğun boşanmadan olumsuz etkilenmesini tamamen önlemek mümkün değildir. Psikolojik destekle sadece bu durumu daha kolay kabullenmesi sağlanabilinir. Aile içi tartışma ve şiddete şahit olmasındansa tabi ki anne babanın ayrılması daha sağlıklıdır. Anne baba da güçlü olmak için ihtiyaç duydukları taktirde psikolojik destek alabilirler.

Boşanma öncesi ve sonrası alanında uzman bir pedagogtan danışmanlık alarak, çocuğunuzun daha az zararla bu süreci kabullenmesini sağlayın!

Boşanma çocuğun hayatında çok ciddi değişikliklere neden olacağı için çok hassas bir konudur ve bir uzman desteğinde boşanma süreci planlanabilir ve boşanma uzman pedagog rehberliğinde çocuğa anlatılmalıdır. Boşanma öncesi ve sonrası anne babanın çocuğua nasıl yaklaşacağı konusunda rehberlik alması çocuğun boşanmada daha az zarar görmesini sağlayacaktır.

Anne babalar boşanma sinyallerini hisseder hissetmez, çocuklarını bu ayrılığa hazırlamalıdır. Bu karar çocuğa nasıl açıklanmalı, çocuk boşanmaya nasıl hazırlanmalı, boşanma öncesi ve sonrası çocuğa nasıl nelere dikkat edilmeli, çocuğun psikolojisine zarar vermeden bu süreç nasıl atlatılır? Bütün bu soruların cevabını uzman bir pedagogtan alabilirsiniz. Çünkü her ailenin dinamikleri ve her çocuğun özellikleri farklıdır. Onlara özel çözüm ve öneriler yüz yüze görüşülerek birlikte bulunabilinir. Aynı zamanda çocuğun yaşına ve özelliklerine göre nasıl bir yol izleneceğinizde pedagog çocukla görüşerek karar verebilir. Çocuk boşanmaya aşırı bir tepki veriyorsa ailenin danışmanlık alması yetmeyecek, çocuğunda mutlaka pedagotan psikolojik destek alması gerekecektir.

Çocuğunuzun boşanma sürecini en az zararla atlatması dileğiyle…

Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz Gümüş