BOŞANMIŞ EŞLER ÇOCUĞU DÜŞÜNMELİ

Boşanma sürecinde çocuklar, anne-babasından ihtiyacı olan sevgiyi ve ilgiyi alırsa, durumu kolay atlatır. Bu nedenle boşanma öncesi ve sonrasında profesyonel destek almalısınız

Çiftler birbirini severek dünyaevine girer, büyük umutlarla hayatlarını birleştirir ve hiç kimse boşanmak için evlenmez. Diğer taraftan aynı evde yaşamak, bambaşka bir deneyimdir. Nikah masasına oturmadan önce mutlu ilişkileri olan birçok kişi, sonrasında “Eşimin bilmediğim yönleri varmış” diyebiliyor. Aynı zamanda birlikteliğe, geniş aileler de müdahale edebiliyor. Çiftlerin çocuklarının olması ise, evlilikte başka bir aşama demektir. Onun sorumluluğuyla eşler, birbirlerine tahammülsüz davranabiliyor.

Çok çeşitli nedenlerle ve büyük bir aşkla hayatlarını birleştiren çiftler, ayrılmaya karar verebiliyor. Bir kısmı çekişmeli, bir kısmı ise anlaşmalı boşanıyor.

Çocukları olan çiftlerin boşanırken ve sonrasında, sorumluluklarını bilmesi çok önemli. Çünkü anne-babası olmak gerçeğini, boşanmak değiştirmiyor.

Ruh sağlığı önemli

Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden bir olayda, herkes çocuk adına üzüntü duydu. Ebeveynlerin boşandıktan sonra birbirine saygısını koruması, miniğin ruh sağlığı için çok önemli. Çocuk, ne annesinden, ne de babasından vazgeçer. İkisi de onun kahramanıdır. Bu nedenle, onlar hakkında kötü bir söz duymak istemez.

Minikler için, anne-babası hakkında olumsuz bir şey duymak daha acıdır. Çünkü somut düşünürler ve anlatılan bir iftira mı yoksa gerçek mi bilemezler.

Özellikle ünlü isimlerin çocukları için bu durum daha zordur. Her detayı medyadan öğrenirler. Bu nedenle şöhretli ebeveynler davranışlarına daha fazla dikkat etmeli.

Travmalara dikkat!

Çocuk için boşanma, bir travmadır. Sonrasında yaşanacaklarsa, ikinci travma olur. Anne-babaların evladını koruma ve sağlıklı gelişimine destek olma görevleri vardır. Bu sorumlulukla hareket etmelidirler. Ayrıldıktan sonra kimse kimsenin özel hayatına karışamaz ama çocuklarının ruh sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan da uzak durmalıdırlar.

Benzer şekilde miniği, anneden ya da babadan koparmak veya onu göstermemek de çok yanlış bir davranıştır. Çocuğun, ikisini de görme hakkı vardır ve elinden alınamaz. Tabii ebeveynlerin her ikisinin de ruh sağlığı yerindeyse ve ona iyi davranıyorlarsa... Aksi taktirde istismar eden bir ebeveynde çocuğun kalması beklenemez. Böyle bir durumda diğer taraf, miniği korumak için mahkemeye başvurabilir. Bunun dışında yetişkinler, kendi istekleri, arzuları ve birbirlerine olan öfkeleri nedeniyle çocuğu ebeveynlerinden ayıramaz ve görme hakkını elinden alamazlar.

Ortak hareket edilmeli

En sağlıklı olansa, anne-babanın yeni hayatlarına devam ederken, çocukla ilgili konularda ortak hareket etmeleri ve miniğin her iki tarafı da özlemeden, düzenli görmesidir. Bazen de ebeveynlerden biri çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirmez. Onu adeta unutur, çok seyrek görür, sevgisini ve ilgisini göstermez. Durum böyle olunca, minik kendini değersiz, sevilmeye layık olmayan bir birey olarak algılar.

Anne-babaların, ona karşı sevgisini ilgisini eksik etmemesi gerekir. Aksi taktirde, ruh sağlığı bozuk bir yetişkin yetiştirmiş olurlar. Çocuk en büyük travmayı boşanırken değil, sonrasında ebeveynlerinin yanlış yaklaşımları nedeniyle yaşar.

Bu nedenle boşanmaya karar verdiğinizde, öncesi ve sonrasında profesyonel destek almalı ve sağlıklı iletişiminizi devam ettirmelisiniz. Çocuklar, anne-babalarını düzenli görür ve onlardan ihtiyacı olan sevgiyi ve ilgiyi alırsa, bu süreci daha kolay atlatır.