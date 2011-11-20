Bugün okul nasıl geçti? sorusunu sormayın!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun okuldaki performansını ve arkadaşlarıyla olan iletişimini merak ediyor olabilirsiniz. Genelde anne babalar okulda neler olduğunu öğrenmek için çocukları okuldan eve geldiğinde, “okul nasıl geçti?” diye soru sorar. Fakat çocuklar bu soruya cevap vermeyebilir. Hatta bazı çocuklar bu soruyu duyamazlıktan gelebilir ve sinirlenebilir. Genelde çocuklar bu soruyu kısa cevap vererek geçiştirebilirler.

Ebeveynler olarak çocuğunuzdan cevap alamayacağınız bu soruyu sormanızın hiçbir anlamı yoktur. Çocuğunuzla iletişim kurmanın yolu bu soruyu sormaktan geçmiyor. Tam tersine bu soruyu sormak çocuğunuzla olan iletişim kapılarını kapatıyor. Çocuklarınızı bu soruyu sorarak sıkboğaz etmeyin. Çocuklar okuldaki konuları her gün konuşmak istemezler. Bu soru onları sinirlendirir. Çünkü çocuklar akademik başarılarına bağlı olarak sevildiklerini düşünebilir ve eğer o gün başarısız geçmişse daha az seveceğini düşünebilirler. Aileler çocukların okul performansını çok önemsiyor ve bu konuda çok kaygılı olduğu için çocuklara psikolojik baskı uyguluyor.

Çocuğunuzla iletişiminize zarar vermemek için okul konusunu sohbetlerinizin merkezi yapmayın. Çocuklarınız okuldan gelince ona sadece “Hoş geldin” deyin. Çocuğunuz sizinle ne zaman okul konusunda konuşmak isterse o zaman merak ettiklerinizi sorun. Böylece çocuğunuz okul performansına göre sevildiğini düşünmeyecektir.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Couseling Center

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