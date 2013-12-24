Cinsel kimlik gelişimi için çocukların karşı cinsi taklit etmesi normaldir!

Sevgili Anne Babalar,

Birçok anne babanın ortak kaygısı erkek çocuğunun kızların tercih ettiği oyuncaklarla oynaması ve kızların ilgilendiği oyunlarla ilgilenmesidir. Parenting Skills & Counseling Center’ a gelen birçok anne babanın ilk sorduğu sorulardan biri, “Oğlum kız oyuncaklarıyla oynuyor ne yapmalıyım?”

Bu konudaki endişenin ne kadar gereksiz olduğunu anlamak için önce çocuk için oyunun anlamını bilmek gerekir. Çocuk için oyun gerçek hayattır. Çocuklar oyun oynarken gerçek hayatı canlandırır. Bu hayatın içinde erkek figürleri (babası, dedeleri, dayıları, amcaları) olduğu gibi bayan figürleri de (annesi, babaannesi, anneannesi, teyzesi, halası) vardır. Babasını otomobil kullanırken izleyen bir çocuk, annesini de yemek yaparken izler ve dolayısıyla annesinin yaptıkları eylemleri kendi oyuncaklarıyla canlandıracaktır. Yani bir erkek çocuk evcilik oyuncaklarıyla yemek yapmaya çalışıyorsa annesinin “bu kız oyuncakları bunla oynama” diye uyarması sakıncalıdır. Çünkü çocuk bu oyuncaklarla oynayarak kötü bir şey yapmıyor. Eğer çocuğun bu oyuncaklarla oynamasını yasaklarsanız bu tarz oyuncaklara ilgisi daha da artabilir.

Ayrıca çocuğunuzun yemek yapma konusunda bir yeteneği olabilir. İlerde ünlü bir tatlıcı veya aşçı olabilir. Çocuğunuzun evcilik oyunlarına müdahale etmemeniz ve onun oyunlarına saygı duymanız gerekir. Bu nedenle çocuğunuzun her türlü oyuncakla özgürce oynamasına izin verin ve onu yargılamayın. Oğlunuzun bir süre sonra bu tür oyuncaklardan hevesi geçecek ve erkeklerin tercih ettiği oyuncak ve oyunlara yönelecektir.

En önemlisi bilimsel olarak çocuklar cinsel kimlik gelişimleri sürecinde farklı rolleri deneyimlemeye ihtiyaç duyarlar. Bu rolleri sadece oyuncaklarla canlandırmazlar. Anne babasının kıyafetlerini giyerek, aksesuarlarını takarak da bu rolleri deneyimlerler. Bu deneyimi tamamladıktan sonra diğer deneyimlere geçerler. Fakat çocuk bu rolleri canlandırırken aşağılanır, yasaklanır ve kötü bir şey yaptığı mesajı direk veya dolaylı yolla verilirse çocuğun kimlik gelişimini olumsuz etkilemiş oluruz. Cinsel kimlik gelişimi olumsuz etkilenen çocuk büyüdüğünde cinsel kimlik gelişiminde karmaşa yaşayabilir. Yani çocuğunuzun farklı cinsiyet rollerini oyun yoluyla denemesi çok doğalken buna engel olmanız endişe ettiğiniz durumlara neden olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun farklı cinsiyet rollerini denemesine izin verin, görmemezlikten gelin, olumsuz bir şey yapıyormuş mesajı vermeyin. Bir erkek çocuğunun bebeklerle oynaması kız çocuğunun taşıtlarla oynaması kadar doğaldır.

Eğer çocuğunuzda karşı cinsi taklit etme oyunlarının aşırı olduğunu düşünüyorsanız ve bir süre sonra bu ilgi bitmiyor ve daha da artıyorsa uzman bir pedagogdan destek alabilirsiniz. Bu durumu tetikleyen farklı problemler var mı öğrenebilir ve bu konuda zaman kaybetmeden destek alabilirsiniz.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Oyun Terapisti, Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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