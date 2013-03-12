Çocuğa “evin erkeği sensin” demek yanlıştır!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğuna yaklaşımlarınız çocuğunuzun sağlıklı gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan bazen farkında olmadan çocuğunuza hatalı yaklaşımlarınız olabiliyor. Kültürümüzde çok sık yaşanan bir hata erkek çocuklara özellikle babaların “Benden sonra evin erkeği sensin” demesidir. Bu sözler genelde seyahate giden babalar tarafından çocuğun yaşına bakılmaksızın söyleniyor. Hatta bazen anneler de bu sözleri destekliyor. Böylece babalar “evin erkeği olmanın” tüm sorumluluğunu çocuklarına yüklemiş oluyor.

Bu durumda bir babanın otoritesi, karar verme yetkisi, eve bakma sorumluluğu babanın yokluğunda oğluna devredilmiş oluyor. Çocuğun yaşı büyük bile olsa bu kadar ağır sorumlulukları kaldıramaz. Ayrıca çocuğa bu yükü yüklemekle “sen annenden daha güçlüsün, evin erkeği sensin, artık tüm kararları sen alabilirsin, anne sen bakabilirsin” gibi mesajların da verilmiş oluyor. Oysa evde kararları anne baba birlikte alır ve birlikte yetki sahibidir. Eğer baba evde yoksa anne bu sorumlulukları tek başına alır.

Bir çocuk büyümeden evin erkeği olamaz, yani evin sorumluluğunu tek başına üstlenemez. Babanın yokluğunda çocuk için kararları anne alacaktır. Anneyi çocuk yönetemez. Burada annenin veya babanın çocuğun fikrini alarak karar almaktan bahsetmiyorum. Burada annenin çocuk yerine geçip, çocuğun ise yetişkin yerine geçmesinden bahsediyorum. Baba geçici bir süre seyahatte ise evi anne tek başına yönetir. Baba eve dönünce ise tekrar evin sorumluluğunu paylaşırlar. Küçücük çocuğa annesine bakma sorumluluğu verilemez. Küçücük çocuk annesine nasıl bakasın? Annesi kendine bakamıyor mu? Bu nedenle çocuğunuza “artık evin erkeği sesin, ev sana emanet, annen sana emanet” gibi sözler söyleyerek onlara kaldıramayacağı yükler yüklemeyin.

Oğlunuza “evin erkeği” sensin diyerek kaldıramayacağı yükler yüklememeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

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