Çocuğum neden bağırıyor ve ağlıyor?

Uzman Pedagog Sevil Yavuz anne babaların en çok şikayet ettiği konu olan çocukların sebepsiz yere ağlamaların ve bağırmalarının sebebini açıkladı.

Sevgili Anne Babalar,

Son zamanlarda Danışmanlık merkezimizi ziyaret eden anne babalar çocukların sebepsiz yere bağırmasından şikayet ediyorlar. Çocukların sebepsiz yere bağırmalarına anlam veremediklerini ve nasıl tepki vereceklerini bilmediklerini söylüyor. Böyle durumda anne babalar “çocuğa aşırı tepki vermek çocuğun daha kötü olmasına sebep oluyor, tepkisiz kalmakta çocuğun davranışlarının yanlış olduğunu fark etmesine engel oluyor” diyerek yaşadıkları karmaşayı anlatıyorlar. Bu nedenle de böyle durumlarda nasıl davranmaları konusunda endişeliler.

Çocukların bu tür davranışının nedeni anlamak için önce çocukların özelliklerini bilmek gerekir. Çocuklar yetişkinler gibi duygularını ve ihtiyaçlarını sözel bir dille ifade etme becerisine sahip değillerdir. Hatta duygusal ihtiyaçlarının da bilincinde olmadan davranırlar. İhtiyaçlarının farkında olsalar bile bu ihtiyacı kısıtlı bir dille ifade etmeye çalışırlar.

Çocuklar duygularını nasıl ifade edeceklerini bilmedikleri için başa çıkamadıkları bu duygular ifade edilemeyince çocukların davranışlarına yansır. Bu nedenle çocuklar çok hırçın davranır, bazen saldırgan olur, bazen de ağlama krizleri yaşarlar. Bu davranışlarının görünüşte bir sebebi yoktur. Sebepsiz yere basit şeylere tepki gösterirler. Örnek “önce eve ben girecektim, kapıyı ben açacaktım” gibi basit sebeplerle huzursuz davranışlar sergilerler. Bu yaştaki çocuklar için bir daha yapmayacağım yoktur. Yani çocuklar duygularını kontrol edemezler. Yani bu davranışlar psikolojiktir. Bu nedenle çocuklarla daha fazla ilgili olmak, daha fazla baş başa zaman geçirmek destekleyici olacaktır.

Eğer anne baba çocuğuna yeterince zaman ayırıyor ve buna rağmen çocuk hırçın davranışlara devam ediyorsa profesyonel destek almak gerekir. Çocuklarla çalışan uzmanlar çocukların ihtiyaçlarını oyunları gözleyerek dolaylı yolla öğrenir ve aileye bu konuda bilgi vererek ve duygularını ifade edeceği terapi teknikleri kullanarak çocuğun problemli davranışlarının iyileşmesini sağlar. Bazen anne babalar çocuklarının ihtiyaçlarını fark edemeyebilir. Böyle durumlarda anne babanın profesyonel destek almadan çocuğunun ihtiyaçlarını anlaması mümkün olmadığı için anne babalar ne yapacağını bilemez ve ya çocuğa daha sert davranır ve psikolojisini olumsuz etkiler ya da hiç sınır koymaz ve çocuk bencil ve tahammülsüz olur ve davranış problemleri sergilemeye devam eder.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Akademisyen, EMDR ve Oyun Terapisti

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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