Çocuğumda Disleksi var mı, belirtileri nedir?

Çocuğumda Disleksi var mı?

Okulların açılmasıyla birlikte anne babalar çocuklarının okuldaki performansı konusunda endişelenmeye başladılar. Anne babalar çocuklarının her konuda çok zekice davrandığını görüp okulda başarısız olması ya da yaşıtlarına göre daha az başarılı olmasına anlam veremeyebiliyor. Böyle bir durumda çocuklarının okul sorumluluklarına yeterince özen göstermediğini düşünebiliyorlar. Oysa çocukta Disleksi bozukluğu varsa ne kadar çabalasa da Disleksi nedeniyle gerçek potansiyelini sergileyemeyecektir. Bu nedenle anne babalar çocuklarını yargılamadan önce çocuklarında Disleksi bozukluğu var mı düşünmelidirler.

Peki Disleksi nedir?

Disleksi; Latince’de “Bozukluk” ve “Kelime” nin birleşiminden oluşmuş bir sözcüktür. Bu bozukluk ilk kez 1896 yılında Dr. W. Pringle Morgan tarafından tanımlanmıştır. Morgan, 14 yaşında zeki bir çocuğun neden okuma da ve yazmada zorlandığını araştırmış ve bu soruna Disleksi olarak adlandırmıştır. Morgan’a göre Disleksi “doğuştan kelime körlüğüdür.” Bu bozukluğun ilk ortaya konmasından günümüze kadar Disleksi’nin birçok tanımı yapılmıştır. Avrupa Disleksi Derneğine göre Disleksi; “okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılık” olarak tanımlanıyor.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir Disleksi’nin zeka ile bir ilgisi yoktur. Aksine Disleksi bozukluğu olan bireylerin zekası yaşıtlarından üstün veya dahidir. Albert Einstein, Mozart, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Bill Gates gibi ünlü isimler bunlardan bazılarıdır. Bu nedenle çocuğumda Disleksi var diye üzülmeyin. Sadece çocuğun Disleksi ile okul hayatında nasıl başa çıkacağına odaklanın. Disleksi bozukluğu olan çocuklar özel eğitim desteği ile okulda en az yaşıtları kadar başarılı olabiliyorlar. Bu nedenle önce çocuğunuzda Disleksi bozukluğu var mı onu keşfetmeniz gerekir.

Disleksi bozukluğu daha çok çocuk ilkokula başladığında fark ediliyor. Çünkü ilkokuldan önce çocukların okumayı yazmayı öğrenmesi gerekmiyor. Ama okul öncesi dönemde olsa bazı ipuçlarından Disleksi belirtilerini fark edebiliriz.

Okul öncesi dönemde Disleksi bozukluğuna sahip olan çocuklar geç konuşur, cümle kurmakta zorlanır ya da yaşıtlarına göre daha geç cümle kurmaya başlar. Bu çocuklar renk, zaman ve şekil gibi okul öncesi kavramları öğrenmekte zorlanır. Aynı zamanda kalem tutmakta zorlanma, okul öncesi masa etkinliklerinden kaçınma da bu çocuklarda görülen belirtilerden bazılarıdır.

Çocuklar ilkokula başladığında ise okuma ve yazma konusunda şu alanlarda zorlanırlar;

-Birbirine benzeyen harfleri ve sayıları ters algılar ve ters yazar ( b yerine d yazması)

-Hecelerin seslerini karıştırır, kelimeye hece ekler ya da olan heceyi görmez.

- Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk yaşar.

-Kelimeleri okurken atlar.

-Hecelerin seslerini karıştırır ya da sessiz harflerin yerini değiştirir, sık yazım hatası yapar.

-Yazı yazmak istemez ve yazmakta zorlanır.

-Yazıları dağınıktır ve kağıdı dağınık kullanır.

-Yukarı aşağı gibi yön ve zaman kavramlarını anlamakta zorlanır.

-Konuşurken duruma uygun kelimeyi bulmakta zorluk yaşar.

- Konuşma konusunda da yaşıtlarından geridedir. Kelimeleri telaffuz etmekte zorlanır, gramer hataları yapar ve komutları anlamakta güçlük çeker.

– Alfabeyi, tekerlemeleri ve şarkıları öğrenmede güçlük çeker

-Dikkat konsantrasyon süresinin yaşıtlarına göre daha kısadır.

Öğretmenler bu çocuklar için genellikle “biraz daha çalışsa olacak” veya “çok tembel” der. Çünkü öğretmenler çocuğun okuma ve öğrenme süreçleri dışındaki konularda yetenekli olduğunun farkındadır. Daha öncede belirtiğim gibi bu çocuklar yaşıtlarından üstün yetenekte ve zekada olur ama konu okumaya, öğrenmeye ve yazmaya gelince yaşıtlarından daha düşük performans sergiler ve zorluk yaşarlar. Bu nedenle Disleksi için okumada bozukluk yerine okuma güçlük demek daha doğru olacaktır. Çünkü bu çocukların bu alandaki problemi fark edildiğinde özel eğitim desteği ile öğrenme süreçleri desteklenebiliyor, yani bu güçlükle başa çıkabiliyorlar. Önemli olan bu güçlüğün erken fark edilmesi ve çocuğa “çalışmıyor, tembel” etiketinin yapıştırılmaması ve gerekli desteğin sağlanmasıdır.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, EMDR ve Oyun Terapisti,

Hipnoterapist, Akademisyen, Köşe Yazarı

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.pedagogsevilyavuz.com