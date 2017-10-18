ÇOCUĞUN DÖNEMSEL İHTİYAÇLARI

Çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu gelişimine destek olmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Özellikle kişiliğin şekillendiği 0-6 yaş döneminde onu nasıl büyüttüğünüz, nasıl bir yetişkin olacağını belirliyor. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve psikolojisi için her yaş aralığında hem fizyolojik hem de duygusal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılarken, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını farkında olmadan ihmal edebiliyorsunuz. Bunu önlemek için aşağıdaki üç önemli dönemi vurgulamak istiyorum.

Güvenli bağlanma: 0-18 ay

Bu dönemde bebeğin ihtiyacı olan, temel ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayacak şefkatli ve sevgi dolu bir bakıcıdır. Bakıcı, başta anne sonra baba, anneanne ve babaanne gibi bebeğin bakımından sorumlu yetişkindir. Çocuğun temel ihtiyaçları beslenme, altının değiştirilmesi ve banyosunun yaptırılmasıdır. Burada en önemli nokta, bebek ağlatılmadan bu ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Birkaç saniye ağlayabilir ve büyüdükçe bu süre artabilir. Yani katıla katıla ağlaması, acıktığı ve beslenmesi aksatıldığı içindir.

Duygusal ihtiyaçları; sevgi dolu bakışlar, şefkatli dokunuşlarla sevilmesi, ninni söylenmesi, banyo sonrası bir masajdır. Bebeğe bir gün biri, diğer gün başka biri bakmamalı. Bu ihtiyaçlar, tutarlı bir yetişkin tarafından karşılanmazsa, temel güven duygusu gelişemiyor, sağlıklı bir bağlanma gerçekleşemediği için ileride insanlarla sorun yaşıyor. Ya çok bağımlı oluyor ya güvenmediği için insanlardan uzak duruyor ya da çok öfkeli davranabiliyor.

Bu dönemde bebeğinizi ihmal ettiğinizi ve güvenli bağlanmanın gerçekleşmediğini düşünüyorsanız, mutlaka uzman desteği alın. Bu dönemdeki eksiklikler telafi edilemese de etkisi çeşitli terapi yöntemleriyle en aza indirilir.

Bağımsızlık dönemi: 18-36 ay

Çocuk artık anneden ayrı bir birey olduğunu anlamaya başlar. Yürüyebiliyor ve kendini ifade edebiliyordur. Tek başına bir şeyler denemesi ve yapmasına izin verilmezse, kendini yetersiz hisseder ve anneye bağlı kalır. Anneden ayrılma kaygısı bu döneme aittir.

Annelerin yaptığı hataysa, büyüdüğünü kabullenmeyip, ona hâlâ bir bebek gibi davranmalarıdır. Aşırı korumacı anne-baba tutumları, bu dönemde problemlere yol açar. Çocuğun iki yaş itibarıyla, kendi odasında tek başına yatması önemlidir.

Kişilik gelişimi: 36 ay-5 yaş

Çocuğun kişiliği oluşmaya başlar. Kendini tanımlar ve benlik algısı gelişir. Her şeyi kendi yapmak ister. Bu süreçte öz bakım becerilerini kendisinin yapmasına izin verilmeli. Çocuğun başarı duygusunu hissetmesi gerekir. Eğer bunu hissetmezse, özgüveni gelişmez ve kendini başarısız görür. Oyun grupları ve anaokuluna göndererek, sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bu üç gelişim dönemini sağlıklı geçiremediğinizi düşünüyorsanız, mutlaka uzman desteğiyle durumun olumsuz etkilerini azalmak için destek alın. Gelişimsel travma yaşamış olabilir... Oyun terapileri, çocuklarda çok etkili ve kısa sürede sonuç verir.