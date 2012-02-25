Çocuğun okuldaki başarısızlığının nedeni psikolojik testlerle ortaya çıkar!



Sevgili Anne Babalar,

Bunun yanı sıra çocuğunuzun akademik başarısına engel olacak, akademik öz güvenini düşürecek herhangi bir psikiyatrik bozukluk olup olmadığını psikolojik testler yaptırarak öğrenebilirsiniz. Çünkü çocuğunuzun eğitim yıllarının ilk basamaklarında iyi bir başlangıç yapması akademik öz güveni açısından çok önemlidir. Bu nedenle İlkokul çocuklarının mutlaka uzman bir pedagog tarafından psikolojik testleri yapılarak rutin kontrolden geçirilmesi şarttır. Bu testlerle çocukların akademik başarısına engel olabilecek psikiyatrik rahatsızlıklar erken fark edilir.





Çocuklar akademik alanda çok çeşitli sıkıntılar yaşayabilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Öğrenme Bozukluğu günümüzde en sık görülen çocukların akademik başarısını olumsuz etkileyen bozuklukların başında gelir. Örneğin çocuk derslerine çalışıyordur fakat sınavlarda bir türlü başarılı olamıyordur. Ders saati sırasında kıpır kıpırdır ve dersi dinlemekte zorlanıyordur. Bunlar Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) Bozukluğunun belirtileridir. Çocuğunuzun böyle bir rahatsızlığı varsa dikkatini derslerine yoğunlaştırmada zorlanır ve dolayısıyla okul performansı düşer. Çünkü çocuğunuz arkadaşlarına göre okuduğunu anlama ve derste öğretmenin anlattıklarını öğrenme konusunda iki üç kat daha fazla enerji ve çaba harcar ve yine de akademik potansiyelini gösteremez. Çocuğun akademik başarısını etkileyen başka bir rahtsızlık ise Öğrenme Bozukluğu olabilir. Bunun durumun bir kaç çeşidi olabilir. Disleksi, okuma güçlüğüdür. Çocuk okuduğu kelimelere ek katar veya ekleri görmez, kelimeleri yanlış okur. Bu bozuklukta çocuğun okuldaki performansını olumsuz etkiler.

Bu rahatsızlıkların çocuğunuzun akademik öz güveni olumsuz etkilememesi için psikiyatrik bozukluğun teşhis edilip tedavi edilmesi gerekmektedir. Erken teşhis için benim çocuğumda sorun yok demeyip çocuğunuzun psikolojik testlerini zaman kaybetmeden yaptırın ve çocuğunuzu genel bir sağlık kontrolünden geçirin. Bu testleri yaptırmak sadece çocuğunuzdaki olası rahatsızlıkların erken teşhis edilmesini sağlamakla kalmayacak, çocuğunuzun akademik özelliklerini öğrenerek ona göre ders çalışma programı geliştirmenizi de sağlayarak okuldaki performansını artıracaktır.

Çocuğunuzun psikolojik testlerini yaptırarak çocuğunuzu daha iyi tanımanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen, Aile Psikolojisi Uzmanı, Evlilik ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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