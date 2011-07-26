Çocuğunuz 1. sınıfa başlamaya hazır mı?

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuz artık büyüdü ve okula başlayacak. Bu günlerde çocuğunuzun okula başlama heyecanını yaşarken aklınızdan “ Acaba benim çocuğum 1.sınıfa başlamaya hazır mı” sorusu aklınızdan geçiyor mu? Bu sorunun cevabını bilmeniz çocuğunuzun hem ruh sağlığı, hem de akademik başarısı için çok önemli. Birçok anne baba çocuklarının okula başlamaya hazır olup olmadıklarını kontrol etmeden okula başlatıyor. Hatta bazı anne babalar çocukları doğum tarihlerinde ay farkı ile küçükse çocuğumuz erken başlasın ama geç başlamasın diye çocuk okula hazır olmasa da okula başlatmak istiyorlar.

Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Okula başlayacak olan çocuğun bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir. Okula başlamak, kalem tutabilme, basit kavramları bilme, kopya etme, eşleştirme, vb. gibi akademik becerileri gerektirir. Pedagog çocuğun okula hazır olup olmadığını kontrol etmek için çocuğa “Okul Olgunluğu Testi” yapmaktadır.

Diğer taraftan çocuğun okula sadece akademik olarak değil, duygusal sosyal yönden de hazır olması gerekmektedir. Pedagog çocuğun duyusal sosyal yönden okula hazır olup olmadığını ise klinik değerlendirmesini yaparak anlayacaktır.

Eğer çocuk 1. sınıfa hazır olmadan başlarsa ne olur?

Pedagog tarafından yapılan “Okul Olgunluğu Testi ve Klinik Değerlendirmesi sonucunda çocuğun okula hazır olmadığı belirtildiyse anne baba doğru bir karar vermelidir. Eğer çocuk 1.sınıfa başlamaya hazır değilse kesinlikle okula başlamamalı ve anaokulunu, anasınıfını tekrar etmelidir. Eğer çocuk, okul için gerekli olan akademik ve sosyal becerileri geliştirmeden okula başlarsa ruh sağlığı bozulabilir.

Bu durumda çocuk kendini öncelikle yetersiz hisseder. Diğer arkadaşlarının performansıyla kendini karşılaştırır. Çocuk okula sosyal duygusal olarak hazır olmadığı için arkadaş ilişkilerinde problem yaşar. Çocuk zamanla okula gitmek istemez, derlerine dikkatini veremez. Kısacası okul fobisi, öz güven eksikliği, depresyon, davranış problemleri, okul uyum problemleri gibi çok çeşitli problemlerle karşılaşırsınız. Bunları çözmek de kolay değildir. Çocuk okul hayatına ilk başlangıcını olumsuz şartlarda yaptığı için tüm okul hayatı başarısız ve kendine güvensiz geçebilir.

Çocuğumu gelecek sene için nasıl hazırlarım?

Çocuğunuzun 1.sınıfa başlamaya hazır olup olmadığını profesyonel bir pedagog desteği alarak kontrol edin. Eğer çocuğunuz okula başlamaya hazır değilse, okula hazır olması için nasıl bir program geliştirmek gerekiyor, gelecek sene çocuğun okula başlaması için anne baba olarak neler yapmalısınız tüm bu konularda danıştığınız pedagogdan destek alın.

Çocuğunuzun okula bir sene geç başlayıp başarılı, sağlıklı ve mutlu okula devam etmesi bir sene erken başlamasından daha önemlidir. Çocuğun okula geç başlaması değil, çocuğun okula hazır olmadan erken başlaması başarısızlıktır. Sonuç itibariyle eğer çocuk okula hazır olmadan başlarsa ilerleyen okul hayatında sene tekrarları yaşayacak ve daha fazla sene kaybedecektir. Bu durumda okula hazır olmadan başlamadığı için bir sene değil, erken başladığı için akademik başarısızlık nedeniyle belki de birkaç sene daha geç mezun olmak zorunda kalacaktır.

Çocuğunuzun okul hayatına iyi bir başlangıç yapması dileğiyle,

Pedagog Psk.Dan. Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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