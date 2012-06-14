Çocuğunuz 4+4+4 sisteminde ilkokula başlamaya hazır mı?

Sevgili Anne Babalar,

Haftalardır tartışılan 4+4+4 eğitim sisteminin uygulamasına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında geçileceği kesinleşti. Bu eğitim sisteminde 66 ayını dolduran 5,5 yaşındaki çocuklar zorunlu olarak, 60-66 aylık çocuklar ise velilerinin yazılı isteği ile gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu düşünülürse ilkokula başlayabilecek.

Yeni eğitim sistemi hakkında başta eğitimcilerin olmak üzere herkesin kafası karışık. Bu sistemin artı ve eksilerini konuşmak yerine bu sisteme başlamak zorunda olan çocuklarının okula hazır olup olmadıklarını tartışmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Yeni eğitim sistemi iyi veya kötü artık zorunlu hale geldi. Bu durumda biz uzmanların ve siz anne babaların görevi 60-66 aylık çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını tespit edip, bu yaz döneminde çocuğunuzun okula başlamak için zayıf olduğu becerileri geliştirmek ve çocuğu okula hazırlamaktır.

Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını uzman bir pedagogdan destek alarak öğrenebilirsiniz. Uzman pedagog çocuğunuza yapacağı çeşitli testlerle ve klinik değerlendirme ile çocuğunuzun ilkokula başlamaya ne derece hazır olduğu hakkında size bilgi verecek ve çocuğunuzun eksik olduğu alanda okula hazırlık programı geliştirecektir.

Okul olgunluğu çocuğunuzun yaşına bağlı değildir. Her çocuk farklı şartlarla büyür ve dolayısıyla okul için gerekli olan becerilere sahip olmayabilir. Sadece 60-66 aylık çocuklar değil, bazen 72 aylık çocuklar bile okul olgunluğuna erişmemiş olabiliyor. Böyle bir durumda çocuğun okula başlaması okul uyum problemleri ve davranış problemlerine neden olacağı gibi çocuğun öz güveni düşürebilir ve psikolojisini olumsuz etkileyebilir.

Kısacası okula doğru zamanda başlama kararı çocuğun sosyal ve akademik geleceğinde önem taşır. Bu konuda doğru karar almak için mutlaka uzman bir pedagoga danışın ve çocuğunuzun hayatında telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayın.

Çocuğunuzun doğru zamanda okula başlaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist



Parenting Skils & Counseling Center

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