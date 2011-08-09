Çocuğunuz anaokuluna 3 yaşından önce başlayabilir!

Sevgili Anne Babalar,

Parenting Skills & Counseling Center’a gelen birçok anne baba fikir birliği yapmış gibi şu açıklama ile geliyor: “Her yerde okuyorum. Uzmanlar 3 yaş öncesi çocuğunuzu anaokuluna göndermeyin diye uyarıyorlar.” Anne babalar bu doğru bir uyarı mı, günümüz şartlarına uyuyor mu diye düşünmeden kabullenmişler.

İnternet ile artık her alanda kitap bilgilerine ulaşmak çok kolay hale geldi. Diğer taraftan internet, her alanda olduğu gibi bu alanda da bilgi kirliliğine de neden olmakta ve aileleri yanlış yönlendirebilmektedir. Okulöncesi eğitimi uzmanı olan, olmayan herkes kitaplardan aldıkları birkaç cümleyi ana fikrinden çıkararak ailelere sunuyor. Bu geçerli bir bilgi mi, hangi durumlarda 3 yaş öncesi başlanmalı gibi detayları önemsemeden uzmanlık yapan sözde uzmanlar aileleri yanlış yönlendiriyor.

Maalesef bu düşünce o kadar yayılmış ki Türkiye’de hemen hemen her anne babadan duyduğum aynı şey: “Ben 3 yaşından önce çocuğumu anaokuluna gönderemem”. 3 yaşından önce çocuğunu okula gönderenler ise şartları dolayısıyla mecbur kalan anne babalardan oluşuyor. Onlar da kaş yapıyım derken göz çıkarıyor yani çalıştıkları için çocuklarını yarım gün yerine, tüm gün anaokuluna göndermek zorunda kalıyorlar.

Peki, çocuklar anaokuluna hangi yaşta başlamalıdır?

Anaokuluna başlama yaşına karar vermeden önce günümüzün şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Daha önceki hayat şartlarında 3 yaşından önce çocukların anaokuluna gitmesi çok önemli değildi belki ama şimdi bu gerekli bir hal aldı. Günümüzde toplumsal yapı ve beraberinde aile yapısı ve dinamikleri de değişti. Önceden mahalle ortamı ve komşuluk vardı. Çocuklar annelerinin gözetiminde sokakta saatlerce oynuyorlardı. Bunun yanı sıra akraba ziyaretleri de sık yapılırdı ve çocuklar kuzenleriyle oynama fırsatı bulurdu. Şimdi ise anneler tüm gün çalışmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda iş şartları nedeniyle yakın akrabalarından uzakta bir yerde yaşamak zorunda da kalabiliyor. Bu durumda çocuğa evde bakıcı bakıyor. Dolayısıyla çocuklar kısıtlı bir sosyal çevrede yani ya apartman katlarında ya da villalarda neredeyse tek başına bir yetişkin eşliğinde büyüyor ve sosyal becerilerini geliştiremiyorlar.

Çocukların tüm gün evde tek başına bir yetişkinle kalması sağlıklı değil!

Sizce çocuğunuzun tüm gün evde tek başına bir yetişkinle kalması mı sağlıklı mı? Yoksa arkadaşlarıyla birlikte oynayacağı sosyal ortama, anaokuluna gitmesi mi doğru? Bu soruyu bir uzman olarak yanıtlamak istiyorum. Çocuğun evde tek başına bir yetişkinle kalması yerine sosyal becerilerini geliştireceği anaokuluna (kreş, oyun grubu, vb. isimlerle anılan kurumlar) gitmesidir doğru olan.

Kısacası "3 yaşından önce çocuğunuzu anaokuluna göndermeyin" uyarısı artık günümüz şartlarında geçerliliğini çoktan yitirdi. İyi bir uzman çocukların şartlarının farkında olur ve aileyi bu yönde bilinçlendirir. Tabi ki çocuklarda bireysel farklılıklar olabilir. Bazı çocuklar gelişimsel olarak anaokuluna 3 yaşından önce hazır olmayabilir veya psikolojik durumu dolayısıyla evde annesiyle bir süre daha kalması gerekebilir. Fakat bunlar istisnai durumlardır.

Eğer çocuğunuz gelişimsel olarak anaokuluna 3 yaş öncesi hazırsa neden evde bir yetişkinle dört duvar arasında kalsın ki? Çocuğunuzu sağlıklı ve mutlu gelişimi için 3 yaşından önce yarım gün anaokuluna, kreşe veya oyun grubuna gönderebilirsiniz. Çocuğunuzun anaokuluna hazır olduğundan emin değilseniz pedagoga danışabilirsiniz.

Diğer taraftan 3 yaşından önce çocukların yarım günden fazla anaokulunu devam etmesini de önermiyorum. Çünkü bu yaşta çocuğun sosyalleşmesi için arkadaşlarının olduğu anaokuluna ihtiyacı olduğu kadar bir yetişkinin birebir ilgisine ve şefkatine de ihtiyacı vardır. Yarım gün anaokulu veya oyun grubu programı bunu dengelemektedir.

Çocuğunuza 3 yaşından önce sosyalleşme fırsatı vermeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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