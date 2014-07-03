Çocuğunuz cinsel tacize uğradıysa ne yapmalısınız?

Çocuğunuz cinsel tacize uğradıysa çocuğunuza ilk tepkiniz ne olmalı?

Sevgili Anne Babalar,

Son günlerde çocuklara karşı işlenen suçların artması herkesi tedirgin etti. Belki bu suçlar sessizce daha fazla yaşanıyordu ve basında fazla yer almıyordu. Fakat son birkaç senedir özellikle bu sene cinsel istismar vakaları ile ilgili haberler çok artı. Anne babalar çocuklarını nasıl koruyacağı konusunda endişeliler ve bu nedenle çocuklarını dışarıda arkadaşlarıyla oynamaya bile göndermekten korkuyorlar.

Çocuklarımızı ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım çocuklarımızın bazı olumsuzlukları yaşamasının önüne geçmemiz mümkün değil. Çocuklarımızı korumak için tüm önlemleri almamıza rağmen çocuğumuzun başına bir şey gelirse ilk ne yapmalıyız ve nasıl tepki vermelisiniz bilmemiz çok önemli. Bu tıpkı ilk yardım müdahalesine benziyor. Çocuğunuz bir kaza geçirirse ilk olarak sağlığını korumaya o kazadan sonraki ilk yardımı yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan cinsel taciz gibi çocuğun ruh sağlığında yaralar açan cinsel istismar konusunda ilk yardım müdahale de çok önemli. Çünkü çocuğun cinsel bir saldırı, tacize maruz kalması büyük bir travma iken bu durumu öğrenince çocuğa yanlış yaklaşılması devam eden travmalara neden olur. Bu nedenle nasıl ki çocuğumuz kaza geçirince ilk yardım müdahalesini yapmayı bilmemiz gerekiyorsa, çocuğumuzun cinsel tacize uğraması durumunda çocuğa acil ilk tepkimiz nasıl olmalı bilmemiz gerekiyor.

Çocuğunuz cinsel tacize uğradıysa ilk ne yapmalısınız?

Duygusal tepki vermeyin!

Çocuğumuzu ne kadar korursak koruyalım bir cinsel taciz yaşadığından şüphe ediyorsak veya cinsel bir taciz yaşadığını gösteren ip uçları veriyor, ilgili bir olay anlatıyorsa çok dikkatli olmalısınız. Bu durum ne kadar zor olursa olsun soğuk kanlılığınızı korumanız ve yaşadığınız üzüntüyü fark ettirmemeniz yanında ağlamamanız gerekiyor.

Çocuğunuza kızmayın!

Çocuğunuz olumsuz bir şey anlatıyorsa “ sen bana daha önce neden söylemedin, nasıl böyle bir şey yaparsın” gibi cümleler kurarak cesaretini zor toplayarak başından geçenleri anlatan çocuğunuzun cesaretini kırıp içine kapanmasına sebep olmayın.

Dedektif gibi davranmayın!

Çocuğunuz cinsel tacize uğradığını kanıtlayan bir cümle kuruyor başından geçen bir olayı anlatıyorsa bu konu hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışmayın. Olayı tekrar tekrar sorarak bir de siz olayı anlatırken tekrar yaşamamasına sebep olmayın. “Başka ne oldu, başka ne yaptı...” gibi sorularla detayları öğrenmeye çalışmayın.

Yorum yapmayın!

Çocuğunuzun başından geçenleri ve yaşına göre nasıl bir açıklama yapacağınızı bilmediğiniz için olayla ilgili yorum yapmaktan kaçının veya onu teselli etmeye çalışmayın. Kurduğunuz cümleler çocuğa “sen kötü bir şey yaptın, utanç duymalısın” gibi yanlış gizli mesajlar verebilir.

Olayla ilgili konuşmayın!

Olayı akrabalarınıza anlatıp çocuğun yanında olayla ilgili tekrar tekrar konuşmayın veya başkalarının da çocuğunuzu dedektif gibi sorgulamasına izin vermeyin.

Uzmandan acil randevu aldın!

Bu durumda nasıl bir yol izlemelisiniz, kim nasıl yaklaşmalı hiç zaman kaybetmeden uzmandan danışmanlık almalısınız. Her çocuk farklı olduğu için, aile dinamikleri ve çocuğun yaşadıkları farklılık göstereceği için bu konuda genel bir tavsiye vermek mümkün değil. Ama genel olarak anne babanın bilinçlenmesi için danışmanlık alması ve çocuğun durumuna göre çocuğun tedavi programı planlanmalıdır. Bu durum gecikirse çocuktaki tepkiler ve semptomlar artabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse bizim ya da çocuğumuzun başına ne geleceğini garanti edemeyeceğimiz için çocuğunuzun bir tacize uğraması durumunda ilk yardım müdahalenizi bilmeniz ve sağlıklı bir yaklaşım sergilemeniz çocuğunuzun ruh sağlığı için çok önemli. Bir anne baba duygusallığında çocuğa yaklaşır, çocuğu sorgular, yorum yaparsanız yaşadığı travmayı tekrarlamasına neden olabilirsiniz. Bu nedenle çocuğunuzun başına olumsuz bir şey geldiğinde mümkün olduğunca az konuşun ve mutlaka acil danışmanlık alarak nasıl bir yol izleyeceğinizi öğrenin.

Çocuğunuza sağlıklı yaklaşmanız dileğiyle,



Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com