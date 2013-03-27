Çocuğunuz eşcinsel mi, cinsiyet değiştirir mi, hangi durumlarda endişe etmeli ve destek almalısınız?

Çocuğunuz eşcinsel mi, cinsiyet değiştirir mi? Hangi durumlarda çocuğunuzun cinsiyeti konusunda endişe etmelisiniz?

Sevgili Anne Babalar,

Günümüzde cinsiyet değiştirme haberleri anne babaları kaygılandırmaya başladı. Ya kızım erkek olmaya, ya oğlum kız olmaya kadar verirse diye korkan anne babalar çocuklarının cinsiyeti için endişelenmeye başladı. Peki, bu konuda endişelenmekte haklı mısınız? Hangi durumlarda çocuğunuz için endişe etmelisiniz? Çocuğunuz gerçekten sonradan cinsiyet değiştirebilir mi?

Bu konuları açıklamadan önce cinsellik ve cinsiyetle ilgili bazı kavramları açıklamak gerekir.

Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik nedir?

Cinsel yönelim bireyin cinsel dürtülerinin yöneldiği doğrultu anlamında kullanılır. Bu doğrultu genellikle bireyin cinsel açıdan çekici bulduğu kişilerin cinsine dayanarak sınıflandırılır. En sık kullanılan cinsel yönelim sınıfları düz cinsellik (heteroseksüellik, karşı cinsten kişilere cinsel ilgi duyma), eşcinsellik (homoseksüellik, aynı cinsten kişilere ilgi duyma), ve çift cinselliktir (biseksüellik, her iki cinsten kişilere ilgi duyma).

Eşcinsellik, kişinin cinsel, duygusal ilgi ve isteğinin (cinsel yöneliminin) kendisiyle aynı cinsten kişilere dönük olmasıdır. Cinsel rolü her ne olursa olsun kendi isteği ile hemcinsi olan birisiyle cinsel ilişkiye giren kişi eşcinsel kabul edilir (Kaynak: wikipedia.org).

Homofobi, eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan irrasyonel nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da ayrımcılıktır. Geniş manası ile diğer cinsel yönelimlere sahip olan LGBTT kişileri de içerir.

Cinsel yönelim doğuştan mı belirlenir, sonradan mı değişir?

Öncelikle cinsel kimlik ve cinsiyet yönelimi tartışmalı bir konudur. Bu konuda birçok araştırma cinsiyet yöneliminin doğuştan belirlendiğini vurgularken bazı araştırmacılarda çevresel faktörlerin etkili olduğunu ve yaşam koşullarının cinsiyet seçimi ve cinsel yönelimde etkili olduğunu savunmaktadır. Fakat en saygın kurum olan APA (Amerikan Psikoloji Derneği) cinsel yönelimin doğuştan belirlendiğini kabul etmiştir.

Çocuğumun Eşcinsel olmasını engelleyebilir miyim?

Yani bir erkek çocuğun cinsel yönelimi “erkeklere” ise bu bir şekilde ortaya çıkar ve bu yönelime engel olmak için onarım terapisi yapmak işe yaramayacaktır. Eğer çocuğun doğuştan belirlenmiş böyle bir yönelimi yoksa erkek çocuğunuzun kız oyuncaklarıyla ilgileniyor diye kokmanıza da gerek yoktur. Yani çocuğun cinsel yönelimi kız oyuncaklarıyla oynadığı için değişmeyecektir.

Kısacası çocuğum kız gibi, erkek gibi davranıyor diye kaygılanmanıza gerek olabilir, ya da çocuğunuzun yönelimi kesin buysa bu yönelime engel olmak için çabalamanız da gerek yoktur. Bunun üç nedeni vardır. Birincisi doğuştan belirlenen bir yönelimi dışarıdan bir etki ile değiştiremezsiniz. İkincisi bu durumu kabullenmek yerine değiştiremeyeceğiniz bir konuda çaba harcamanız çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Üçüncüsü eşcinsellik APA ve WHO’ya göre bir ruhsal hastalık değildir.

Peki, çocuğunuzun cinsel yöneliminin hemcinsine olması bir hastalık mıdır?

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), 1973 yılında eşcinselliği, "Akıl Hastalıkları Teşhis ve İstatistikleri Klavuzu"ndan çıkarmıştır. Günümüzde APA'nın pozisyonu, objektif ve iyi planlanmış bilimsel çalışmalar ve klinik literatür doğrultusunda eşcinselliğin insanların cinselliğinin "pozitif ve normal" çeşitlerinden biri olduğudur. APA'ya göre eşcinselliğin geçmişte bir akıl hastalığı olarak görülmesinin nedeni, akıl sağlığı alanında çalışan profesyonellerin ve toplumun bu konuda taraflı şekilde bilgilendirilmiş olmasıdır.

1 Ocak 1993 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) eşcinselliği "Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması"ndan çıkarmıştır. ICD-10 maddesi "cinsel yönelim, tek başına, bir rahatsızlık/hastalık olarak kabul edilemez" şeklindedir(Kaynak: wikipedia.org).

Bu konuda daha fazla bilgi için CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) http://www.cetad.org.tr/news.aspx?detail=10 sitesinden bilimsel bilgi ve araştırmalara ulaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun cinsel yönelimi hemcinsine ise yani çocuğunuz eşcinsel ise ne yapmalısınız?

Bu konu çok tartışmalı bir konudur. Genelde toplumun tepkisinden dolayı bazı gençler bunu ailesine açıklamaktan korkar, çekinir. Eğer böyle bir durumdan şüphe ediyorsanız bu konu üzerinde çocuğunuzla konuşmanız gerekir. Eğer çocuğunuzun eşcinsel olduğunu öğrendiyseniz mutlaka hem sizin hem de çocuğunuzun bir süre psikolojik destek alması gerekir. Bu durum bir hastalık olarak kabul edilmese de toplumun yaklaşımından dolayı çocuğunuz dışlanmış hissedebilir. Anne baba olarak sizin içinde kolay bir durum olmayacağı için sizin de destek almanız ve çocuğunuza nasıl yaklaşacağınız konusunda bilgilenmeniz gerekir. Bu konuda destek grupları için Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneğine (CETAD) danışabilirsiniz.

Çocuğunuzun hangi davranışlarında cinsel kimlik gelişimi konusunda destek almalısınız?

Çocuğunuzun cinsel kimlik gelişimi ile ilgili endişelenmeniz gereken davranışlar;

-Özellikle erkek çocukların kız çocuklarıyla daha sık oynamayı tercih etmesi, aynı şekilde kız çocuğunuz da erkeklerle daha sık oynamayı tercih etmesi,

-Erkek çocuklarının kız oyuncaklarıyla aşırı derecede oynaması, kız kıyafetlerini ve aksesuarlarını tercih etmesi, kız çocuklarının ise erkek çocuklarının tercih ettiği oyuncakları ve erkeklerle oynamayı tercih etmesi,

-Erkek çocuğunuzun “Ben kız olmak istiyorum” demesi, kız çocuğunun “ben erkek olmak” istiyorum demesi,

-Erkek çocuğun kız kıyafetlerini, kız çocuğunun ise erkek kıyafetlerini tercih etmesi gibi farklı davranışlar gözlüyorsanız zaman kaybetmeden uzman bir pedagog desteği almanız gerekir.

Cinsel yönelim ve cinsel kimlik gelişimi konusunda anne babaları en çok kaygılandıran konuları açıkladım. Kısacası çocuğun cinsel kimlik gelişimi çok önemlidir. Çocuğun gelişim sürecinde anne babaların çocuklarının gelişimini gözlemesi ve normal görmediği davranışlarda pedagoga danışması oluşabilecek problemleri önlemeyi sağlayacaktır.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com