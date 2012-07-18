Çocuğunuz kusarak istediklerini yaptırıyorsa dikkat!

Merhaba Sevgili Anne Babalar,

Çevrenizde istedikleri olsun diye tepinen, ağlayan, kusan çocuk davranışlarına şahit oluyor veya kendi çocuğunuzda bunu yaşıyor olabilirsiniz. Parenting Skills & Counseling Center'a gelen anne babaların birçoğu "çocuğum istediklerini yaptırmak için kusuyor" diye şikayet ediyor ve "Çocuğumuz kustuğunda nasıl davranmalıyız, Kusmaması için dediklerini yapmalı mıyız? gibi soruları bize sık sık yöneltiyorlar.

Çocukların istediklerini yaptırmak için kusma davranışı sergilemesi 2-6 yaş arasında daha sık görülür. Eğer çocuğun kusmasına neden olabilecek fizyolojik bir problem yoksa kusma koşullanmış bir davranıştır. Çocuk büyürken çevresindekilerin tutarsız yaklaşımından dolayı kusmaya koşullanır. Anne baba olarak farkında olmadan çocuğunuzun kustuğunda istediklerini yapmasına izin veriyor veya aldığınız kararlardan vazgeçiyorsanız çocuk zamanla kusma davranışının sorunları çözdüğünü fark eder ve bunu sizinle yaşadığı her sorunda çözüm yolu olarak kullanır.

"Hadi kıyafetini değiştirelim denildiğinde çocuk kusma başlıyor", "o oyuncağı almayacağız denildiğinde kendini kusturmaya çalışıyor" gibi sözleri merkezimize gelen anne babalardan çok sık duyuyoruz. Bu durum "çocuğun istediklerini yaptırmakta kusmayı silah olarak anne babaya karşı kullanmayı" öğrendiğini gösteriyor.

Eğer çocuğunuzun fizyolojik bir neden yokken sadece istediklerini elde etmek için kustuğunu düşünüyorsanız bu davranış probleminin pekişmemesi için mutlaka uzman desteği almalısınız. Aksi taktirde bu davranış bozukluğu çocuğun ileride psikomatik rahtsızlıkları yaşamasına alt yapı oluşturabilir. Yani psikolojik baskılar fizyolojik sıkıntılar yaratmaya başlar. Örneğin yetişkinlikte çok stresli ve kaygılı olaylar karşısında bireyin nedensiz karın ağrısı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşanması veya kurtulacağını bilerek intihar girişimde bulunması gibi çeşitli tehlikeli davranış sergilemesi gibi problemlere neden olabilir.

Bu durumda zaman kaybetmeden çocuğun kusmayı silah olarak kullanma davranışından vazgeçirmek gerekir. Bunun için anne babanın tutarlı bir yaklaşım sergilemesi ve çocuğun duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını zaman geçirmeden karşılaması gerekir. Anne babalar bu alanda uzman olmadıkları için tek başlarına çocuğun duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını tespit edip bir gelişim programı uygulayamazlar. Bu nedenle her işin bir uzmanı olduğu gibi bu konuda konun uzmanından yani uzman bir pedagogdan destek almalıdır.

Bazen anne babalar bu davranışı profesyonel bir destek almadan kendi başlarına değiştirmeye çalışıyor ve çocuğun psikolojisini daha olumsuz etkileyebiliyorlar. Böyle bir durumda uzman sadece çocuğun kusma davranışı ile değil, yanlış yaklaşımdan dolayı oluşan psikolojik problemlerle de çalışmak zorunda kalıyor ve çocuğun iyileşme süreci uzuyor.

Bu konuda başarılı olabilmek için anne babaların bu sürece mutlaka pedagog gözetiminde başlaması ve iyileşme süreci tamamlanana kadar kadar düzenli danışmanlık alması gerekir.

Çocuğunuzun kusmaya koşullanmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center