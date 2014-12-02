Çocuğunuz neden öfkeli ve saldırgan?

Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarda şiddet davranışları her geçen gün artıyor. Saldırganlık ve şiddet konusunda merak ettiklerinizi Milliyet Akademi ile yaptığım röportajda açıkladım.

Milliyet Akademi-Mine Özdemir

* Çocuklarda şiddet eğilimini nasıl anlarız?

Bunu anlamak için önce şiddetin çeşitlerini bilmemiz gerekir. Şiddet ilk akla gelindiği gibi sadece fiziki olmayabilir. Sözel şiddet, duygusal şiddet, cinsel şiddet gibi türleri vardır. Çocukların şiddete eğilimi çevresindekilere özellikle arkadaşlarına davranışlarından anlaşılabilir. Arkadaşların bir hatasında aşırı sinirli davranmak, gereksiz tepki vermek, hakaret etmek, bir şey fırlatmak, itmek, rencide etmek gibi davranışlarından fark edilir. Tabi direk vurma, tekme atma şiddetin en belirgin türü olan fiziksel şiddet örneğidir.

* Çocukları şiddete yönelten etkenler nelerdir?

Şiddet ve saldırganlık arasındaki farkı da vurgulamak gerekir. Saldırganlık bir dürtüdür ve şiddet saldırganlığın davranışa yansımış halidir. Öfke duyguları saldırgan davranışları artırır. Bir dürtü olarak saldırganlığı ve öfkemizi artıran birçok sebep olabilir. En önemlisi engellenme duygusudur. İstediğimize sahip olamama, engellenme, arzuladığımız şeyi yapmama gibi. Bir davranış olarak şiddet davranışları öğrenilebilmektedir. Çevremizdekilerin davranışlarından da şiddet öğreniliyor. Çocukların çevresindeki yetişkinler sorunlarını çözme yolu olarak şiddete başvurursa çocuklar bu şiddeti model alabilirler. Çocuklar şiddeti en çokta TV de izlediklerinden ve bilgisayarda oynadıkları şiddet oyunlarından öğreniyor ve model alarak uyguluyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalar şiddet içerikli görselin veya şiddet gösteren kişilerin izlenmesini çocukların direk gözleyerek model alıp arkadaşlarına uyguladığını göstermiştir. Ne tür şiddeti izliyorsa o tür şiddeti arkadaşlarına uyguladığı ortaya çıkmıştır.

* Çocuğun içindeki şiddet duygusunun önüne nasıl geçebiliriz?

Çocukların gösterdiği şiddet davranışlarının arkasında öfke veya depresyon yatar. Çocuklar öfkelendiğinde bu duyguyu ifade edemediklerinde şiddete başvururlar. Çocukların psikolojisini olumsuz etkileyen durumlarda ise çocuk depresyon belirtilerini saldırgan davranışlar olarak gösterir. Bu saldırganlığın nedeni araştırmak ve çocuğun duygularını ifade etme şansı vermek çocuğun saldırgan davranışlarını önlememize destek olur. Çocuklar ister öfkeden ister depresyondan saldırgan davransınlar yaşlarına uygun terapi desteği almalılar. Küçük çocuklarda oyun terapileri bu desteği sağlamaktadır.

* İlerleyen zamanlarda şiddet eğilimi gösteren insanların bu durumlarında çocukluk yıllarında yaşadığı travmaların etkisi var mı?

Çocuk dönemi çocuğun gelişimi ve ruh sağlığı için çok önemlidir. Bu dönemde yaşananlar çocukta derin yaralar açabiliyor. Eğer çocuk şiddet ortamı içinde büyüdüyse şiddeti gösteren kişiyi model alarak oda şiddet eğilimli biri olabilir. Örneğin aile içi şiddet yaşayan çocuk şiddeti sergileyen babasını model alabilir ve ilerde eşine şiddet uygulayabilir. Ağır travmalar genel olarak ruh sağlığını ve kişiliği etkilediği için saldırgan bir kişilik gelişebilir. Bu nedenle travmaların zamanında tedavi edilmesi çok önemlidir.

* Şiddet gören çocuğu nasıl anlarız?

Şiddet çok zor bir konudur. Özellikle aile içi şiddet gören çocuk olsun anne olsun bu durumu ailenin bir sırrı olarak saklamayı tercih ederler. Bu alanda bilimsel araştırma yapmak bu nedenle zordur. Eğer çocuk birden şiddet görmeye başladıysa davranışlarında değişiklik olmaya başlar. Örnek çok mutlu ve konuşkan bir çocuk mutsuz ve içine kapanık olmaya başlar. Şiddete maruz kalan çocuklar kırılgandır, sessizdir, öz güveni düşüktür. Bazen bunun tam tersi olan çocuklarda vardır şiddet gördüğünü gizlemek adına daha güçlü görünmek için daha saldırgan davranabilir. Şiddet durumları ise görsel olarak çocuktaki morluklardan anlaşılır.

* Anne ve babalara içine kapanıp sorunlarını paylaşmayan çocuklarının duygularını kendileriyle paylaşması için ne yapmalarını öneriyorsunuz?

Günümüz koşullarında çocuk yetiştirmek gerçekten büyük bir beceri sabır ve emek gerektiriyor. Bu nedenle öncelikle tüm anne babaları anne baba olmaya cesaret ettikleri için tebrik ediyorum. Günümüzün zorlaşan giderek yabancılaşan sanallaşan ilişkilerinin olduğu ortamda çocuklarıyla ilişkileri çok önemli bir yere sahip. Çocuklarıyla güven ilişkisi iyi kurmaları gerekiyor. Bunu kurmak için ise birlikte aktivite yapmaları gerekiyor. Mümkün olduğunda Telefon, TV, PC ve diğer teknolojik cihazlar olmadan baş başa kalarak sohbet etme saatlerinin olması gerekiyor. Eğer iletişim problemleri yaşıyorlarsa mutlaka profesyonel destek alarak bunu aşmaları gerekir. Eğer çocuk kendi odasına kapanıyor ve aile ile pek paylaşımda bulunmuyorsa aile mutlaka destek almalıdır. Çocuğun arkadaşlarıyla bir problemi olabilir ve bu konuyu içine atar ve giderek içine kapanır ve depresyona girebilir. Bu durumda okul başarısı düşer, kendini eve kapatır, arkadaşlarıyla iletişim kurmaz, anne babasına hırçın davranabilir.

Okullarda şiddet içerikli davranışlar artı bunun nedeni nedir?

Bir çocuk şiddet görüyorsa bu ister yetişkinler tarafından ister yaşıtları tarafından olsun oda şiddet davranışı göstermeye meyillidir. Yani şiddet gören çocuk istismar edilen çocuk istismarcı olduğu gibi şiddet gören bir süre sonra şiddet gösteren olur. Bu nedenle okullardaki şiddet davranışları da artmaktadır.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Uzman Pedagog | Çocuk ve Aile Psikologu | Oyun Terapisti | Akademisyen | Milliyet.com.tr Köşe Yazarı | Parenting Skills & Counseling Center-PSCC Founder | Twitter @PedagogSevil |

Parenting Skills & Counseling Center

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