Çocuğunuz oruç tutmak isterse ne yapmalısınız?

Sevgili Anne Babalar,

11 ayın sultanı Ramazan Ayı geldi. Ramazan Ayı hazırlıklarınızı yaparken çocuklarınızı da tatlı bir heyecan sardı. “Anne, ben de oruç tutabilir miyim?” gibi sorularla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu soruya çocuğunuza vereceğiniz cevap çocuğunuzun yaşına göre değişecektir. Eğer çocuğunuzun yaşı oruç tutmaya uygun değilse, “Sen küçüksün oruç tutamazsın” diyerek çocuğunuzun bu hevesini kırmak ve öz güvenini yıkmak yerine daha farklı bir açıklama yapabilirsiniz.

Çocuklar anne babalarının yaptıklarını model alırlar. Anne babaları küçük çocukların kahramanlarıdır. Sizin oruç tutmanız, günün sonunda büyük bir mutlulukla ödüllendirildiği için çocukta aynı ödülü almak ister. Siz tüm gün aç kalıp, günün sonunda iftar vakti orucunuzu açarken yemek yediğinizi ve oruç tutma gururu yaşadığınızı görünce aynı gururu çocukta yaşamak ister. Çocuğunuzun yaşı küçükte olsa bu hevesini kırmayın. “Sen küçüksün oruç tutamazsın” yerine “Küçük çocuklar birkaç saat aç kalarak oruç tutabilir, çok istiyorsan birkaç saat aç kalmayı denebilirsin” diyebilirsiniz. Böylece çocuk birkaç saat aç kalarak hem sabretmeyi öğrenecek, hem de sağlığını bozmadan oruç tutmanın gururunu yaşayacaktır.

Çocuğunuz sahur vakti sizinle birlikte kalmak isterse de engel olmayın. Birkaç gün size eşlik ettikten sonra sahurda kalmadan gün içinde birkaç saat aç kalarak, belki de bir saat aç kalarak oruç tutum diyebilir. “Böyle oruç olmaz” gibi oruç tutmadığını gösteren cümleler kurarak öz güveni ve hevesini kırmayın. Çocukların hoşuna giden sizle birlikte olmaktır. Özellikle iftar zamanı misafirlerin gelmesi ya da misafirliğe giderek kalabalık iftar sofralarına şahit olmaktır. Fakat bu iftar saatinde yemek yemeyi hak etmek için oruç tutması gerektiğinin farkında olduğu için oruç tutmak ve bu guru sizinle yaşamak ister.

Kısacası çocuğunuz oruç tutmanın herkes tarafından onaylandığını, övüldüğünü anlar ve oruç tutma gururunu sizinle birlikte yaşamak ister. Ailesindeki herkese “Ben de oruç tuttum.” diyerek bu mutluluğunu paylaşır. Böylece Ramazan ayının güzelliklerini sizinle birlikte yaşamış olur. Bu güzel günler, ailesiyle birlikte geçirdiği iftar akşamları aile bağlarını kuvvetlendirir ve çocuğunuzun ilerde tebessümle hatırlayacağı güzel anılarından biri olur.

Ailenizle birlikte huzurlu ve mutlu bir Ramazanlar ayı geçirmeniz dileğiyle,

Pedagog Psk.Dan. Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com