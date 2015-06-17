Çocuğunuz spor alanında çok yetenekli olabilir!

Sevil Yavuz-Pedagog: Çocuğunuz akademik alanda yetenekli olmayabilir ama spor alanında çok yetenekli olabilir. Neden çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmiyorsunuz? Hadi sizde çocuğunuzun yeteneklerini keşfedin ve olimpik anne olun!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğumuzun iyi bir geleceğe sahip olması için hangi okula gittiğine, ne kadar ders çalıştığına, sınavlardan ne not aldığını o kadar çok önemsiyoruz ki sanki akademik başarı çocuğun hayattaki mutluluğunun ve başarısının garantisiymiş gibi yanlış bir algıya kapılıyoruz.



Birçok anne baba çocuğunun okul başarısını her şeyin üzerinde tutmaya başladı. Okul başarısı ve okulla ilgili konular nedeniyle anne babalar çocuklarıyla olan iletişimlerine ve duygusal bağa zarar veriyorlar. Çocuklarıyla iletişimleri de okul odaklı oluyor.

Örnek “ödevini yaptın mı, ders çalış, iyi not al, okulda ne yaptın, ders katıldın mı?” gibi cümlelerle sohbete başlıyorlar. Aslında çocuklarıyla sohbet etmiyor sürekli olarak çocuklarına okul sorumluluklarını hatırlatıyorlar.



Oysa her çocuk ders çalışmayı, masaya oturmayı yazı yazmayı sevmez ve ödev yapmak ilgisini çekmeyebilir. Çocuk dersi dinleyerek anlıyordur ve fazla çalışmasına ihtiyacı yoktur. Çocuğun akademik becerisi düşük olabilir ama başka alanlarda yetenekleri ve becerileri olabilir. Fakat anne baba olarak sadece akademik başarıya odaklanınca çocuğumuzun diğer yeteneklerini görme şansını kaybediyoruz.



Ünlü Amerikalı PsikologHowardGardner çoklu zeka kuramıyla çocukların sadece akademik zekasının olmadığını birçok zeka alanın olduğunu vurguluyor.

Bunları şu şekilde sıralıyor:

• Uzamsal

• Sözel

• Mantıksal-Matematiksel

• Kinestetik

• Müziksel

• İçsel

• Sosyal

• Doğasal

• Varoluşsal



Bu zeka çeşitlerinin yanı sıra, Gardner Ahlâk zekâsı'nın da 10. boyut olmaya değer olduğunu belirtmektedir.

Görüldüğü gibi çocukların birçok zeka alanı var ve bunların sadece okul ortamında fark edilmesi mümkün değil. Örneğin okulda ders sırasındakinestetikzeka fark edilemez çünkü çocukların derste hareket etmesi değil aksine sessizce dersi dinlemesi bekleniyor. Bu durumda kinestetik şekilde öğrenme yeteneğine sahip bir çocuğun derslerinde başarısız olması sürpriz olmayacaktır.



Kısacası çocuğu sadece akademik becerilerine ve okul başarısına göre değerlendirmek, diyaloglarımızın okulla ilgili konular başlaması çocuğu etiketlememize neden olur. Eğer çocuk akademik alanda başarılı bir çocuk değilse bir süre sonra çocuk kendini sanki tamamen beceriksiz, yetersiz gibi algıya başar.



Bu arada önemle belirtmek istediğim çocuğun tüm hayatı okul ve akademik becerilerden oluşmadığıdır. Okulda başarısız olan bir çocuğun başka alanlarda özel yeteneklere sahip olabilir. Önemli olan çocuğu okul başarısına göre değerlendirerek etiketlememek ve başka yeteneklerini keşfederek başka alanlardaki başarılarını ö plana çıkarmak ve öz güveni artırmak.



Sizde Olimpik Anne olarak çocuğunuzun kinestetik alandaki yani spor alanındaki yeteneklerini keşfetmek için spora yönlendirebilirsiniz.



Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmeniz ve spora yönlendirmeniz dileğiyle,

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog, Akademisyen, Yazar

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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