Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı?



Sevgili Anne Babalar,



İlkbahar ve yaz ayları tuvalet eğitimine başlamak için çok iyi bir zamandır. Çünkü bu aylarda çocuğunuzun üşüteceği ve hasta olacağı endişeniz daha azdır. Diğer taraftan çocuğunuzun tuvalet eğimine hazır olması gerekir. Tuvalet eğitimine hazır olmadan tuvalet eğitimi vermek çocukta tuvaletini yapması ile ilgili çeşitli problemlere neden olduğu gibi psikolojisini de olumsuz etkileyecektir.



Bu nedenle tuvalet eğitime için öncelikle çocuğunuzun hazır olup olmadığını öğrenin. Tuvalet eğitimine hazır olup olmadığını anlamak ve bu süreci doğru yönetebilmek için profesyonel destek almanız faydalı olacaktır.



Bir anne olarak tuvalet eğitimine çocuğunuzun hazır olduğunu nasıl anlarsınız sorusunuz yanıtı merak ediyor olmalısınız. Bu konuda iki ana kriter var. Birincisi çocuğun çişini ve kakasını kendi kullandığı bir kelime, hece ile de olsa ifade ediyor olmasıdır. Yani çişini ve kakasını hissediyor olmasıdır. Çocuk çişi gelince “Anne çiş” diyebiliyorsa çişini hissediyordur ve çişini tuvalete gidene kadar kısa bir sürede olsa tutabilecek beceriyi kazanmıştır.



İkinci kriter ise çocuğun kas yapısının hazır olmasıdır. Çocuk tuvaletini yapabilecek kas becerisine sahip mi değerlendirmek gerekir. Aynı şekilde kakasını tutması ve bırakması bir kas becerisi gerektirir. Eğer çocuğunuz kendi başına tuvalete oturup kakasını yapabiliyorsa tuvalet eğitimi için kasları hazır demektir.



Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır bile olsa ona nasıl yaklaştığınız çok. Tuvalet eğitimini hemen tamamlamak istemek ve aceleci yaklaşmak, tuvalet konusuna aşırı önem vermek problemlere neden olabilir. Özellikle tuvalet eğitimini henüz tamamlamamış çocuğa altını ıslattığı için bağırmak cezalandırmak çok yanlıştır. Bu nedenle tuvalet eğitimi süresinde uzman danışmanlığında ilerlemeniz çocuğunuz ve sizin için faydalı olacaktır.

Çocuğunuzun tuvalet eğitimini mutlu bir şekilde tamamlaması dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Oyun Terapisti, EMDR Terapisti, Akademisyen, Köşe Yazarı

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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