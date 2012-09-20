Çocuğunuza "Anneciğim, Babacığım" demeyin!

Çocuğunuza "Anneciğim, Babacığım' sözcükleriyle hitap etmeyin!

Sevgili Anne Babalar,

Çevrenizde çocuklarına "anneciğim, babacığım, dayıcığım, teyzeciğim" gibi sözlerle hitap eden anne babalar ve aile üyeleri görmüş olabilirsiniz. Belki de siz de çocuğunuza bu şekilde hitap ediyorsunuz. Peki bu şekilde hitap etmek çocuğun kişiliği ve sağlıklı gelişimi açısından doğru mu?

Birçok anne baba bu şekilde hitabın daha samimi ve içten olduğunu düşünerek böyle hitap ediyor ve sonrasında artık çocuğun adı unutuluyor. Tüm aile üyeleri akraba derecelerine göre hitaplarda bulunuyor; babaannem, annem, babacığım, halacığım gibi.

Bu şekilde hitap etmek çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi açısından kesinlikle doğru değil. Çocuğunuzun bir birey olduğunu unutmayın. Ona saygı duyduğunuzu ismiyle hitap ederek gösterebilirsiniz. Eğer çocuğunuza bu şekilde hitap edecekseniz neden bir isim koydunuz? Eğer herkes farklı şekilde hitap ederse çocuk kişiliğini, bireyselliğini nasıl geliştirebilir?

Çocuklara sadece bu şekilde de hitap edilmiyor. Bazı anne babalar çocuklarına "aşkım, bitanem, canım, prensesim, balım" gibi aşk sözcükleri ile de hitap ediyorlar. Çocuğunuz sizin çocuğunuz mu, yoksa aşkınız mı? Çocuğunuza sadece ismiyle hitap ederek sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Lütfen çocuğunuzun sağlıklı kişilik gelişimini desteklemek için sadece ismi ile hitap edin. Çocuğunuza anneciğim, babacığım sözcükleriyle hitap ederseniz size olan bağımlılığını daha da artırmış olursunuz.



Çocuğunuzun ismini unutmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Çocuk, Ergen, Aile Psikoloğu

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com