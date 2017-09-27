ÇOCUĞUNUZA ‘BENİ ÜZDÜN’ DEMEYİN

Anne-abalar çoğu zaman çocuklara sınır koymakta zorlanır ve güç savaşına girer. Bazen de böyle durumlarda ona, “Yaptığın şey beni çok üzdü”, “Ama ben çok üzüldüm” gibi cümleler kurmak minikte suçluluk duygusu yaratır. Çocuğunuzun yaptığı yanlış ya da onaylamadığınız davranışlarında onu sakinleştirmek veya davranışının yanlış olduğunu öğretmek için “Beni çok üzdün” demeniz doğru bir yaklaşım değildir.

Davranışını değerlendirin

Çocuğunuz sizin onaylamadığınız bir davranış yaptığında, örneğin bir eşyanızı attı ve kırdı, ona “Beni çok üzdün” demek büyük suçluluk duygusuna neden olabilir. Aslında bu davranış sizi üzmez, ağlatmaz ya da acı çektirecek bir durum değildir sadece sinirlendirir ve bu durumdan hoşlanmazsınız. Bu nedenle ona bu tarz yük yükleyen cümleleri söylemekten çekinin. Bunun yerine, “Bu yaptığın davranış hoşuma gitmedi”, “Davranışın doğru değil”, “Bu davranışın beni sinirlendirdi” diyebilirsiniz. Farkındaysanız bu cümlelerde vurgu çocuğun davranışıdır, onun kişiliği değil. Bir davranışın ardından “Beni üzdün” demek aslında çocuğun kişiliğini hedefler, yani “Beni davranışın değil sen üzdün demiş” oluyorsunuz. “Sinirlendim” demek, “Beni üzdün” demekten daha zor gibi görünüyor. Aslında bu duygular doğaldır.

Duygularınızı saklamayın

Eğer çocuğunuz sizi sinirlendiriyorsa “Beni bu davranışın sinirlendiriyor” diyebilirsiniz. “Beni çok üzdün” demek bir çocuğa değil, sanki bir yetişkine tepki vermek gibidir. Yetişkin bir insan bu cümlenizde kendini aşırı suçlu hissetmez, içselleştirmez. Fakat çocuklar kendini çok suçlu ve değersiz hisseder. Özellikle küçük çocuklar için bu tür kelimeler çok kaygı vericidir. Bu nedenle gerçekte ne hissettiğinizi çekinmeden söyleyin. Çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmanız dileğiyle...