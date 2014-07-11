Çocuğunuza kural koymaktan kormayın!

Çocuğunuza kural koymaktan korkmayın!

Sevgili Anne Babalar

Günümüzde aileler artık tek veya iki çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Tüm enerjilerini tek çocuklarına veriyorlar. İki çocukları varsa bile yine aynı şekilde çocukları üzülmesin diye istediklerini yapmaya gayret ediyorlar. Bunun yanı sıra çocuklarının her dediğini yapmaya çalıştıkları için çocuk ailede kurallar ve sınırlarla karşılaşmıyor. Kural konulmadığı içinde çocuklar sosyal ortamlarda kurallara uymakta problem çıkarıyor. Özellikle kuralların olduğu okula uyum sağlamakta zorlaşıyor. Çocuklar kurallarla sadece okulda değil evde de karşılaşmalı. Yani evin kurallarını belirlenmeli ve çocuklar bu kurallara saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Anne babaların genel olarak kurallara karşı olumsuz bir bakış açısı olabiliyor. Sanki kural koymak çocuklarının merak duygusunu azaltacağı, pasif ve içine kapanık bir birey olmasına sebep olacağını düşünebiliyorlar. Bu nedenle de “kural koymayalım dilediği gibi davransın” diyorlar. Oysa çocuğun sağlıklı gelişimi için çocukların sınıra ihtiyacı vardır. Çocuklar sınır konulduğunda kendini güvende hissederler, saldırgan ve öfkeli davranmazlar.

Kısacası sınır konulması psikolojik bir ihtiyaçtır. Anne babalar bunun bilincinde olmalı ve çocuklarını sınırlara küçük yaştan itibaren tanıştırılmalıdır. Böyle çocuklar okula başladıklarında okuldaki kurallara uymakta zorlanmazlar. Eğer sınır koymakta anne baba zorlanıyor ve ne derece sınır koyacağını bilmiyorsa mutlaka uzman desteği almalıdır.

Çocuğunuza sağlıklı sınır koymanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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