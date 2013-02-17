Çocuğunuza nasıl düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırabilirsiniz?

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun okul başarısı için düzenli ders çalışması, ödevlerini zamanında yapması çok önemlidir. Diğer taraftan çocuklar ödevlerini yapmak için masa başına oturmakta zorlanabiliyorlar. Çocuklar masa başına oturmamak için türlü bahanelerle yaratabiliyorlar. Anne babalar her ödev saatinde çocuklarını masa başına oturmasına ikna etmek için enerji harcamaları gerekebiliyor. Büyük bir enerji harcadıktan sonra çocuk ödev masasına oturunca ise on dakikada yapılabilecek bir ödev bir saat veya iki saat sürebiliyor. Çünkü çocuk ödevlerini nasıl yapacağını, nasıl organize edeceğini bilmediği için uzun süre masa başında beklemek zorunda kalıyor ve doğal olarak ödev yapmaktan sıkılıyor.

Çocuğunuzun uzun süre masa başında beklememesi için, ödevlerini düzenli yapabilmesi için çocuğunuza destek olabilirsiniz. Çocuğunuza düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak için neler yapabilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte bir program yapın!

Öncelikle çocuğunuzla ihtiyaçlarınızı konuşarak birlikte bir program yapabilirsiniz. Örnek okuldan geldiğinde 1 saat dinlenme, sonrasında akşam yemeği, yemekten sonra 30-45 dakika ödev yapma saati gibi bir program daha verimli olabilir.

Evinizde çocuğunuza uygun ders çalışma alanı yaratın!

Günlük programı yaptıktan sonra ise evinizde çocuğunuzun ödevini en iyi şekilde yapabileceği alanı seçin. Çocuğunuzun yerine kendinizi koyun ve ödev yaparken nasıl bir ortam verimli olurdu diye düşünün. Daha sessiz, sakin, ışık alan bir oda olabilir.

Her derse nasıl çalışacağını öğretin!

Fiziki şartları düzenletikten sonra ise çocuğunuz ödevlerini yaparken nelere dikkat etmeli öğretmelisiniz. Her dersin farklı özellikleri vardır. Bu özelliklere uygun şekilde çocuğunuz daha verimli nasıl çalışabilir idüşünün ve çocuğunuza rehberlik edin. Örneğin tüm ödevlerini gözden geçirip önce hangisinden başlamalı önce bunu belirlemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yazılı ödevlerini yaparken, soru çözerken nelere dikkat etmeli bu konularda rehberlik edebilirsiniz. Defteri nasıl kullanmalı, nasıl not almalı gibi konular ders çalışma verimini artırabiliyor.

Ödevlerini tek başına yapabilmesi için motive edin!

Amacınız çocuğunuzun kendi başına ödevlerini yapabilmesi olmalıdır, onun yerine ödevlerini yapmak değil. Sizin göreviniz ona rehberlik ettikten sonra takıldığı noktalarda destek olmanız, sorularını yanıtlamanızdır. Bazı anne babalar çocuklarının ödevlerini kendileri yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Amacımız çocuğun kendi başına ödev yapabilme becerilerini artırmaktır.

Çocuğunuzun severek ödev yapması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com