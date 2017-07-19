ÇOCUĞUNUZA NE SIKLIKLA SARILIYORSUNUZ?

Birçok anne-baba günlük hayatın koşturmasında çocuklarına olan sevgilerini somut olarak göstermeyi ihmal ediyorlar. Oysa özellikle de küçük çocuklar için her şey somuttur. Onların, sevildiklerini hissetmeleri için dokunulmaya, okşanmaya, şefkate ve gülümsemeye gereksinimleri vardır. İlk üç yaşta ise bu ihtiyaç çok kritiktir. Çünkü annenin fiziksel temasla sevgisini ve ilgisini göstermesi bebeğin beyin gelişimini hızlandırır.

Çocuğun yaşı ne olursa olsun sevgi gereksinimi ve sevgiyi göstermenin en güzel yolu olan sarılma ihtiyacı hiç bitmez. Sizin sarılmaya duyduğunuz ihtiyaç hiç bitiyor mu? Eşinizin, annenizin, babanızın, arkadaşlarınız size sarılması, sizi mutlu etmiyor mu?

Sevgiyi ihmal ediyoruz

Dünyadaki en güzel şey sevmek ve sevilmek değil mi? Peki biz bunu çocuğumuzdan neden esirgiyoruz? Genel olarak okul öncesi dönemde çocuklara biraz daha somut sevgi gösterir ve sarılırken, ilkokula başlamasıyla sarılmayı unutuyoruz.

Özellikle okul sorumlulukları nedeniyle günün çoğu çocuklara sorumluluklarını hatırlatmakla geçiyor. “Ödevini yaptın mı?”, “Projeni bitirdin mi?”, “Dişlerini fırçaladın mı?” ve “Uyku saatini unutma” gibi cümleleri kurmaktan çocuğumuzun gözlerine bakmıyoruz. Ona, onu sevdiğimizi söylemiyoruz. Oysa çocuk kaç yaşında olursa olsun hâlâ sevgiye ihtiyacı vardır.

Ödev gibi değil, içten

Bazı anne-babalar, okul çağındaki çocukları birer yetişkin gibi görüyor, hatta oyun oynama hakkını bile elinden alıyor. Oysa okul, hayatın bir parçası, tamamı değil. Çocuğun oyun oynamaya, kendine zaman ayırmaya ve sevilmeye ihtiyacı var.

Bir yetişkinin günde 40 defa, çocuğunsa en az 150 defa dokunulma ihtiyacı vardır. Çocuk okuldan geldikten sonra “Okul nasıl geçti?” diye sormak yerine gözlerinin içine bakıp “Bugün nasıldı? Seni çok özledim” diyerek ve ona sarılarak sevgimizi göstermeliyiz.

Biz çocuğumuza sarılmak için bir neden bekliyoruz. Oysa bir nedene ihtiyacımız yok. Bu bir ödev gibi yapılırsa ve çalışan anne-babaların, çocuğunu sabah-akşam ve hafta sonları gördükleri düşünülürse günde en az beş defa, hafta sonu en az 20 defa sarılması ve sevdiğini söylemesi gerekir.

Sarılmak ilaçtır!

Fiziksel temas, duygusal bağı güçlendirir. Anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi iyileştirir. Karşılıklı güven duygusunu artırır. Tüm bunlar çocuğun kendini değerli, özel ve muhteşem hissetmesini sağlar. Böylece öz güveni yüksek olur ve okul sorumluluklarını da başarıyla yerine getirir.

‘Her şeyin başı sağlık’ deriz ya, işte her anlamda sağlıklı yaşam, sevgiden geçer. Ama çocuklar sözde sevgi yerine bunu somut görmek ister. Bu nedenle ona sık sık sarılın, öpün, koklayın ve sevdiğinizi söyleyin. Bu konuda lütfen cimri olmayın.

Sevginizi somutlaştırmanın yolları

- Sık sık göz kontağı kurun.

- Bol bol gülümseyin ve sarılın.

- Takdir edin ve övün.

- Bol bol sarılın.

- Her fırsatta fiziksel temas kurun, saçını okşayın, elini tutun ve sırtını okşayın.

- Onu sevdiğinizi ve onun çok değerli, özel bir çocuk olduğunu ifade edin.

- En sinirli anlarınızda bile anlayışla karşılayın.

- Bağırmayın ve sert disiplin uygulamayın, gereksiz cezalar vermeyin.

- Güvenini kaybetmeyin ve sözünüzde durun.

- Özel zaman ayırın ve onunla bol bol oynayın.

- Okul sorumluluklarını abartmayın ve başarıyı hayatın merkezine koymayın.

- Onunla gurur duyduğunuzu hatırlatın.