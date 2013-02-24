Çocuğunuza neden sınır koymalısınız? Sınır koymanın faydaları nelerdir?



Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarınız için her şeyin en iyisini diliyorsunuz. Bu nedenle çocuğunuza yaklaşımınızda her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Bu nedenle çocuğunuzun sizden istediği bir şeyi "vermemek” veya çocuğunuza herhangi bir şey için "hayır” demek sizi kaygılandırır. Anne babalar olarak çocuklarına hayır derken en çok şu endişeler yaşarlar; “çocuğum bana güvenmezse, çocuğumla olan ilişkim zarar görürse, çocuğumun psikolojisi bozulursa, çocuğum benden nefret ederse, çocuğum artık beni sevmezse, gibi endişeler. Özellikle çalışan anne baba iseniz çocuğunuza sınır koymanız daha da zor bir hal alabilir. Çünkü çocuğunuzla geçirebileceğiniz zaman çok kısıtlı olduğu için bu kısa süreyi sınır koyarak geçirseniz çocuğunuzu mutsuz etmekten korkarsınız.

Peki, sınır koyma konusunda duyulan bu endişeler doğru mu?

Cevap; “hayır”. Garry L. Landreth gibi dünyada ün yapmış saygın uzmanlar çocuğa sınır koymanın (limit setting) kaygı verici bir durum olmadığını aksine asıl "sınır koymamanın" endişe verici olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle anne baba olarak sınır koyma konusundaki korkularınız gereksizdir. Çocuğunuza sınır koyarsanız sizi daha az sevmesine veya sizin iyi bir anne baba olmadığınızı düşünmelerine neden olmazsınız.. Bu sadece anne babalar olarak sizin endişelerinizdir. Asıl çocuğunuza sınır koymuyorsanız endişe etmelisiniz. Çünkü çocuklar için çevresindeki yetişkinler (anne, baba, bakıcı, aile üyeleri, vb.) tarafından “sınırların belirlenmesi” psikolojik ve gelişimsel bir ihtiyaçtır. Çocuğunuza sınır koymayarak bu ihtiyaçlarını karşılamamış olursunuz.



Peki, çocuğa sınır koymanın faydaları nelerdir?



Sınırlar çocuğa güvende olduğunu hissettir!

Kurallar, sınırlar bizim hayatımızı kolaylaştırdığı gibi çocuklarında hayatını kolaylaştırır. Bizler yetişkin olarak hayatımızda sınırlara ve kurallara ihtiyaç duyarken çocukların bilişsel seviyesi düşünüldüğünde sınırlara, kurallara ve rutinlere ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu anlayabilirsiniz.

Çocuklar ancak sınırlar olduğunda kendilerini güvende hissedebilirler. Örneğin çok işlek bir kavşakta trafik ışıklarının olmadığını düşünün. Ne hissedersiniz? Kendinizi güvende hissedebilir misiniz? “Kesinlikle hayır” diyebilirsiniz. Çocuklar içinde anne babalarının sınır koyması aynı işlevi görüyor. Sınırlar olmazsa çocuklar kendilerini bir karmaşanın içinde kaybolmuş gibi hissederler.





Sınırlar çocuğun sosyal becerilerini ve uyumunu artırır!

Çocukların erken yaşlarda sınırlarla karşılaşması sadece güvende olma ihtiyacını karşılamaz aynı zamanda çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Sınırlar konularak büyümüş çocuklar sosyal hayattaki kurallara uyum sağlamakta zorlanmaz. Çünkü toplumda hangi davranışının kabul gördüğünü, hangi davranışının kabul görmediğini anne babaların koydukları sınırlarla deneyimleyerek öğrenmişlerdir. Eğer çocuğunuza sınır koymaz ve onaylamadığınız bir davranışı yapmasına izin verirseniz, çocuğunuza o davranışının yanlış olduğunu öğrenme şansına vermemiş olursunuz.

Sınırlar çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirir!

Sınır konulması çocukların sorumluluk alma, kendini kontrol etme, kendi kararlarını verme gibi önemli kişilik özelliklerinin de gelişmesine yardımcı olur. Çocuklar sınır konulduğunda anne babanın sunduğu alternatifler hakkında karar vermek zorunda kalır. Anne babanın sunduğu alternatiflerden birini seçer ve o seçtiği seçeneğin sonucunu kabul ederler. Bu deneyim çocukta sorumluluk duygusunu geliştirir.

Sınırlar aile ilişkilerini iyileştirir!

Sınırları olan bir aile de herkes kendi görev ve sorumluluklarını bilir. Daha az kavga, tartışma ve stres yaşanır. Ailede en çok tartışmalar çocuklara sınır konulamadığı için çıkar. Bu tartışmaların sık yaşanması çiftlerin ve tüm ailenin huzurunu kaçırır. Diğer taraftan çocuğuna sınır koyan anne babalar bu tartışmaları yaşamaz. Çünkü çocuklarıyla güç kavgasına girmez, ona seçenekler sunarak sınır koyarlar. Bölece aile daha mutlu ve huzurlu olur. Bu ailede büyüyen çocuk da daha mutlu büyür.

Kısacası sınırlar hepimiz için gereklidir. Sınırlar olmadan bizde kendimizi güvende hissetmeyiz. Bu durumu biz katlanamıyorken çocuklara bu büyük yükü yüklememeliyiz. Çünkü çocuklar kendilerine sınır koyamazlar. Çocuğun sınırlarını çizerek güvende olma ihtiyacını anne baba olarak siz karşılamalısınız.

Çocuğunuza nasıl sınır koyacağınızı bilmiyorsanız profesyonel bir pedagog desteği alabilirsiniz. Parenting Skills & Counseling Center’da yapılan “CPRT (Child Parent Relationship Therapy) ile Etkili Anne Babalık Becerileri Geliştirme Grubu" çalışmasına katılarak anne baba becerilerinizi artırabilir, çocuğunuza nasıl sınır koyacağınızı öğrenebilir ve oyun becerilerinizi geliştirerek çocuğunuzla iletişiminizi geliştirebilir,

Çocuğunuza sınır koymanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com