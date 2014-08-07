Çocuğunuzda saldırganlık artıysa depresyonda olabilir!

Çocuğunuz depresyonda olabilir!

Sevgili Anne Babalar,

Günümüzün koşullarında yetişkinlerde çok sık görülen depresyon artık çocuklarda da görülmeye başladı. Çocuklarda sigara içme, madde kullanımı, erken cinselliği yaşama yaşının düşmesi çocukların ruh sağlığının ne kadar tehlikede olduğunu gösteriyor.

Çocuğunuz neden depresyonda olabilir?

Çocuklar teknolojik bir çağın olumsuz getirisi olarak arkadaş ilişkilerini sanal yaşıyor. Dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynayamıyor, vakit geçiremiyor. Okul saatleri yıllar önce yarım günken son yıllarda artık neredeyse tam gün. Çocuklar okuldan eve geldiklerinde akşam oluyor ve ödevlerini yaptıktan sonra çocukların oyun oynayacak vakti kalmıyor. Çocukların sağlıklı gelişimlerini tamamlayabilmesi için çocukluklarını doya doya yaşamalı ve yeterince oyun oynamalıdır. Oyun çocukların psikolojini dengede tutar.

Diğer taraftan çocuklar günümüzün sorumlulukları altında, uzun okul saati, uzun ödev saatleri derken oyun oynamak vakit kaybı gibi geliyor. Aileler çocuklarının ödev yapmasını, ders çalışmasını fakat oyun oynamamasını istiyor. Eğer bir oyun oynanacaksa oda evde bilgisayar başında güvenli ortamda olsun isteniyor. Dolayısıyla çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılanmayınca depresyona girmeleri kadar doğal bir sonuç olamaz.

Çocuğunuzun depresyonda olduğunu nasıl anlarsınız?

Çocuklarda depresyon yetişkinlerde olduğu gibi olmayabilir. Yetişkinler içine kapanıp, evden dışarı çıkmak istemez ve genel olarak hayat enerjileri düşer. Diğer taraftan çocuklarda depresyon saldırganlık olarak ortaya çıkabilir. Çocuk daha saldırgan davranır, anne babasına, arkadaşlarına vurur, okulda kurallara uymakta zorluk çıkarır. Çok hırçın davranışlar sergiler. Daha fazla ağlar. İstediği olmayınca önce saldırgan davranır sonra da ağlayabilir ve pişman olabilir. Genel olarak normal sergilediği davranışlarda değişiklik gösterebilir. Depresyon belirtileri pasifte olabilir tamamen içine kapanıp hiçbir şey yapmak istemez, ağlama nöbetleri yaşayabilir, kabuslar görebilir, normal uyku düzenine göre fazla ya da az uyuyabilir.

Özellikle küçük çocuklarda depresyon genel olarak saldırganlık ve davranış problemi olarak yansır. Bu nedenle çocuğunuzda saldırganlık artarsa mutlaka profesyonel destek alıp çocuğunuzun tedavi görmesini sağlamalısınız.

Çocuğunuzun çocukluğunu yaşaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com