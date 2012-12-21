Çocuğunuzla kar topu oynayın!



Sevgili Anne Babalar,



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı yetişkinler için zor bir durum halini alırken çocuklar için eğlence kaynağıdır. Kar yağışına çok sık şahit olmayan çocuklar için kar önemli bir eğlence aktivitesi olabilir. Çocukların doğayı tanıması, mevsimsel değişiklikleri hissetmesi için dışarı çıkması ve çevresini gözlemlemesi gerekir.

Çocuklar ilkbahar ve yaz mevsiminde bu şansı yakalarken, sonbahar ve kış mevsiminde anne babalar çocukları hasta olur endişesi ile pek dışarı çıkarmak istemezler. Çocuklar çok sık olmasa da yağmurun altında ıslanmalı ve yağmurun, toprağın konusunu almalıdır. Aynı şekilde karın nasıl bir madde olduğunu hissetmesi için kara dokunmalı, kar topu oynamalıdır. çocuklar karın donmuş yerlerindeki kayganlığı hissedip güvenli bir ortamda kaymalıdır.



Bu nedenle şu günler çocuğunuzun hem mevsimler farkları öğrenip, hem de eğlenmesi için büyük şanstır. Bu şansı değerlendirip çocuğunuzla dışarı çıkıp kar topu oynayabilir, kardan adam yapabilir, karda kayabilirsiniz. Eğer bu şansınız yoksa en azından çocuğunuzun arkadaşlarıyla oynamasına izin vermelisiniz. Eğer çocuğun arkadaşı yoksa yine de dışarı çıkıp kendisi karda oynayabilir.

Çocuğunuzun dışarıda oynaması vücudunda biriken fazla enerjisini dışarı atılmasına, iştahının artmasına, vücut sitemlerinin daha iyi çalışmasına, büyük ve küçük kas gelişimine yardımcı olur. Bu nedenle çocuğunuzun hasta olacağı endişesini duymamalı, çocuğunuzun kış mevsimine uygun kıyafetlerini giydirerek dışarı çıkmasına izin vermelisiniz.



Çocuğunuzla mutlu bir kış geçirmeniz dileğiyle,



Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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