Çocuğunuzla ödev yapmak iletişiminizi yıpratır! Bir abi veya abladan destek alın!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun okulda başarılı olması için anne baba olarak elinizden geleni yapmanıza rağmen çocuğunuzu ders çalışması için motive etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bazı çocuklar için ödev başına oturmak çok zor bir görevdir. Eğer anne veya baba ödev yapması için çocuğun başında duruyorsa çocuk için ödev yapmak daha zor bir hal alır. Çocuklar ödev masasının başından defalarca çeşitli bahanelerle kalkarlar. Çünkü çocuklar anne babasıyla ödev yapmak yerine oyun oynamak, onlarla sohbet etmek ister.

Anne babalar çocuklarının başarısızlığına, ödev konusunda isteksiz olmasına genellikle tahammül edemezler. Genelikle anne babalar çocuklar ödevlerini yaparken bir konuyu anlamazsa farkında olmadan ses tonlarını yükseltir ve çocuğa bağırırlar. Çünkü çocuğun tüm dikkatini ödevlerine vermesini isterler. Çocuk ise o anda daha çok anne veya babasıyla oynamak ister. Anne baba ise biran önce çocuğun ödevlerini bitirip dinlenmesini ister.

Bu nedenle ödev yapmak hem anne baba, hem de çocuk için çok stresli bir durum olur. Böyle stresli bir ortamda masaya oturan çocuk ödevlerine konsantre olamadığı için bazen iki saat masa başında oturmak zorunda kalır. Ödev yapma zamanı bazen çocuğunda anne babanın da nerdeyse tüm akşamını alır. Bu durum her iki taraf için de sakıncalı bir süreçtir.

Haftanın beş günü bazen hafta sonları da anne babanın çocuğuyla en az bir saat stresli ve tartışmalı zaman geçirdi düşünülürse anne baba ve çocuk aralarındaki iletişimin zarar görmemesi mümkün değil. Bu nedenle çocuğun anne veya babayla birlikte ödevlerini yapmasını önermiyoruz.

Bunun yerine çevrenizde çocuğunuzun ödevlerine destek olabilecek akademik seviyede bir abi veya bir abladan destek almanızı öneriyoruz. Çocuk anne veya babasıyla ödev yapmıyorsa daha az stres yaşar ve ödevlerine daha iyi konsantre olur. Ayrıca erkek çocuğa abi, kız çocuğa bir abla destek oluyorsa bu abi ve abla aynı zaman da çocuğunuza rol model de olurlar. Çocuğunuzun ödev yapmak için motivasyonu artar. Ödevlerini daha istekli yapar ve daha kısa sürede bitirir.

Çocuğunuzun ödevlerini istekli yapması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com