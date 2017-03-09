ÇOCUĞUNUZLA SEVGİ SAATİ YAPIN

Anne-babalar, çocuklarının fizyolojik ihtiyaçlarını karşılarken psikolojik gereksinimlerinin farkına varmayabiliyor. Özellikle büyük şehirlerdekiler güne maraton gibi başlayıp devam ediyor. İşten geldiklerindeyse evdeki koşturma derken evlatlarıyla oyun oynamaya fazla zaman kalmıyor. Bu durum okula giden çocuklar için de aynı. Neredeyse sabahtan akşama kadar ders alan minikler, eve geldiklerinde yemek, ödev derken, uyku saati geliyor ve oyun oynamaya, anne-babalarıyla vakit geçirmeye fırsat olmuyor.

Ebeveynler, çocukları ödevlerini yapıyorsa mutlu oluyor. Minikler oyun oynamadığı ve onlarla yeterince zaman geçiremediği için okulda problemler çıktığındaysa mutsuz oluyorlar. Oysa sorunun kaynağı yeterince ilgi görmemeleri.

Birçok anne-baba, “Biz çocuğumuzu çok seviyoruz” diyecek. Bundan hiç şüphem yok. Fakat onlara duyduğunuz bu sevgiyi ne derece gösteriyorsunuz, bunu düşünmelisiniz.

Çocuklar sevgiyi sadece duymamalı; yaşamalıdır. Hissetmedikleri bir sevgi onlar için gerçek değildir. Yani sevildiklerini hissettikleri anları yaşayamıyorlarsa sevgi ihtiyaçlarını da doyuramazlar.

Ne kadar vakit geçiriyorsunuz?

Çocuklarınız size doyuyor mu, yoksa “Uyku saatin geldi” deyip onları uyutuyor musunuz düşünmelisiniz. Günümüzün sorunu, miniklerin çocukluklarını yaşayamaması.

Anne-babalar fırsat bulup onunla geçirdiği zamanda da ona dikkatini tam veremiyor; ya oyunu yönlendiriyor ve telaşlı şekilde oynuyor ya da oyun sırasında aklı başka yerde oluyor. Oysa ebeveynlerin oyun oynarken tüm ruhuyla, zihniyle ve bedeniyle orada olması gerekir.

Çocukla stresli ve aceleci bir şekilde oynamak da doğru değildir. O gerçekten onla oynamak istediğini hisseder. Bunu bir görev gibi yaparsanız kaliteli zaman geçirmiş olmazsınız ve bir süre sonra çocuk yeteri kadar ilgi ve sevgi almadığı için dikkatinizi çekecek davranış problemleri sergileyebilir.

Asıl amaç ilgi çekmek

Bazı ebevynler çocukla oyun dahi oynamıyor. Çocuk için “Dur yapma!” diye uyarmak da “Oğlum gel birlikte oynayalım” demek de aynıdır. Çünkü her iki şekilde de anne-baba onunla ilgilenmiş olur. Bu nedenle sevginizi hissedeceği zamanlar yaratın.

Onlara TV, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarla donatılmış bir oda kurup, orada tek başına zaman geçirmeye yönlendirmeyin. Ya da oyun odası yapıp “Odanda oyna” demeyin.

Çocuklar odasında sizden ayrı kalırlar. Sadece kısa süreli oyun ya da yemek saatlerinde bir arada olmanız yeterli değildir. Bu nedenle oyuncakları için salonunuzda köşe oluşturup, aynı ortamı paylaşın.

TV izliyorsanız onun dikkatini çekmeyecek bir programı kısık sesle izleyin. Eğer ilgilenirse bir süre farklı kanal açın ya da kapatın. Çocuklarınızı zaten kısıtlı kalan zamanlarında odalarında yalnızlığa terk etmeyin. Dikkatinizi onlara vererek sohbet edin.

Unutmayın, çocuklarınız sevgiyi duyarak değil, yaşayarak hisseder.