Çocuğunuzla yılbaşı programı yaparken nelere dikkat etmelisiniz?





Sevgili Anne Babalar,



Öncelikle yeni yılınızın sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum. Yılbaşı akşamı programınızı yaparken çocuğunuzun yaşına göre nelere dikkat etmeniz gerekiyor biliyor musunuz?



Yeni yıla şehir dışında veya yurt dışında girmeyi düşünüyorsanız çocuğunuzu da yanınızda götürmeniz daha doğru olabilir. Özellikle çocuğunuzdan ilk defa ayrı kalacaksanız ve çocuğunuz bu duruma alışkın değilse psikolojik olarak olumsuz etkilenebilir ve kendini terk edilmiş gibi hissedebilir. Fakat çocuk yakın akrabalarında kalmaya alışkınsa ve siz sık sık seyahat etmek zorunda kalıyorsanız çocuğunuz bu durumdan olumsuz etkilenmeyebilir. Bu durum çocukların yaşına, psikolojik durumlarına, daha önceki deneyimlerine göre her çocuğu farklı etkileyecektir. Size önerim eğer çocuğunuzun bu durumda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorsanız tatil planınıza çocuğunuzu da dahil etmelisiniz.

Aileler için özel gün ve akşamlarda çocukların da yapılacak aktiviteye dahil edilmesi çocukların aile sıcaklığını hissetmesi açısından çok önemli. Bu özel gün ve akşamlarda tüm aile üyeleri ve akrabalarla buluşmalar çocukların aile üyeleri arasındaki sevgi bağını gözlemlemesi ve bunu model alması için iyi bir fırsattır.

Bu nedenle çocuğunuzun tüm ailenin bir araya geldi özel toplantılarınızda bulunmasına ve aranızdaki duygusal bağın kuvvetlenmesine fırsat verin. Eğer çok geç saatlere kadar programınız varsa çocuğunuzla akşam yemeğini birlikte yiyerek yeni yılı kutlayıp, çocuğunuz uyuduktan sonra ise yılbaşı partinize gidebilirsiniz. Bazı oteller ise yılbaşını çocuğunuzla birlikte geçirebileceğiniz özel yılbaşı partileri düzenliyor.

Kısacası çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkilememek için çocuğunuzun yaşına ve özelliklerine göre yılbaşı programınızı planlayabilirsiniz.



Çocuğunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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