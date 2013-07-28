Çocuğunuzu Bilgisayar ve Cep Telefonu ile ihmal etmeyin!

Sevgili Anne Babalar,

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle teknolojik cihazlar artık hayatımızın her alanına girdi. Neredeyse her şey dijital ortamda, internetten yapılabiliyor. İletişim sanal ortamda kuruluyor, maillere bakılıyor, işteki dosyalarınızı bilgisayar ortamında yazıp, sunum yapılabiliyorsunuz. Kısacası teknoloji sayesinde işi eve taşıyabiliyorsunuz

Diğer taraftan işi eve taşımanın, evde bilgisayar ve cep telefonu ile çalışırken veya zaman geçirirken çocuğunuzu ihmal ettiğinizi fark etmeyebilirsiniz. Ekonomik şartlardan dolayı anne babalar birlikte çalışabiliyor. Büyük şehirlerin trafiğinde ise işten çıkıp evinize gitmek oldukça zaman alıyor. Eve geldiğinizde çocuğunuzla ilgileneceğiniz zaman oldukça kısalıyor.

Bu kadar kısıtlı zamanda işten eve döndüğünüzde evde ne yaptığınız önem kazanıyor. Çocuğunuzun uyku saati gelmeden belki de çocuğunuzla geçireceğiniz zaman 1 veya 2 saat oluyor. Bu saati de iş yerinden getirdiğiniz dosyalarla geçirir, uzun iş görüşmelerinizi evinizde yaparsanız çocuğunuzu ihmal etmiş olursunuz. Özellikle anne babanın iş görüşmelerini çocuğun yanında yapması, işteki stresini ve ekonomik kaygılarını telefonda konuşması çocukları kaygılandırabiliyor. Telefon görüşmeniz iş hakkında olmasa da olumsuz konuları çocuğunuzun yanında konuşmanız çocuğu kaygılandırır. Yine olumsuz konu konuşmuyor bile olsanız telefonda konuşarak çocuğunuza ayıracağınız zamanı kısıtlamış olursunuz.

Bu nedenle eve geldiğinizde mümkünse tüm dijital cihazlarınızı çocuklarınızın ulaşamayacağı yere koyun ve birkaç saati onlardan ayrı kalın. Telefonuz çalarsa da başka bir odada kısa bir telefon görüşmesi yapın. Uzun telefon görüşmelerinizi eve gelmeden önce yapabilirsiniz. Evde olduğunuz zamanı ailenizle birlikte sohbet ederek, aynı havayı teneffüs ederek, huzurlu bir şekilde geçirmelisiniz. Ailede biriniz telefonla konuşur, diğeriniz bilgisayarda zaman geçirir, çocukta sürekli ilgisiz bir şekilde kendi halinde oynarsa birbirinize yabancılaşmaya başlarsınız. Akşam işten eve geldiğiniz zamanı kendinize ve çocuğunuza ayırmalı ve bilgisayar, telefon gibi cihazları çocuklardan uzak tutmalısınız.

Çocuğunuzu telefon ve bilgisayarla ihmal etmemeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com