Çocuğunuzu hangi nedenlerle pedagoga götürmelisiniz?

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun mutluluğu ve sağlıklı gelişimi için büyük bir gayret gösterirken çocuğunuz bazı dönemlerde çeşitli sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlar kontrolünüz dışında gelişebilir.

Bu problemlerin nedenlerini bulmaya çalışmanız veya kendi başınıza çözmeye çalışmanız zaman kaybetmenize neden olabilir. Çocuğunuzun yaşadığı basit sıkıntılar artarak ciddi problem halini alabilir. Bu nedenle çocuğunuzda gözlediğiniz davranış değişikliklerinde, gelişimsel sorunlarda mutlaka profesyonel destek almalısınız.

Eğer çocuğunuz aşağıda sıralanan problemleri yaşıyorsa pedagog desteği almalısınız

- Konuşma problemi (konuşmasında takılma, kekemelik)

-Konuşma geçikmesi

-okul fobisi,

-Alt ıslatma,

-Öğrenme güçlüğü

-Saldırganlık,

-Ağlama nöbetleri,

-Çekingenlik,

-Kardeşine şiddet uygulama,

-Gelişim Geriliği,

-Göz kontağı kurmama,

-Seslenildiğinde cevap vermeme,

-Oyuncaklarıyla oynamama,

- Hareketlilik,

-Yanlancılık

-Tırnak yeme,

-Sosyal fobi,

-Uyku problemleri,

-Yemek problemleri,

-Davranışlarında ani değişiklik, vb.

Çocuğunuzun problemlerini geç kalmadan çözmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk,Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com