Çocuğunuzu okul başarısına göre mi seviyorsunuz?

Çocuklar hakkında konuşulan konu hep okuldur. Her an her yerde “derslerin nasıl, okul nasıl gidiyor” gibi sözlerle konu hep okul, yani okul başarısı olur. Çocuğun diğer özellikleri, becerisi, yetenekleri hiç gündeme gelmez. “Çocuk okulda başarısızsa hayatta da başarısızdır” etiketi çocuğa yapıştırılır ve çocuğun öz güveninin gelişmesine izin verilmez. Sonra ders çalışmak istemeyen, bir şeyi daha denemeden başaramayacağını düşünerek, başarısızlığı kabullenen çocuklar olarak büyürler.

Sevgili Anne Babalar, çocuğunuzun okul başarısıyla çok takıntılı olmayın. Çünkü bir yerden sonra çocuk “başarılı olursa sevildiğini düşünecek, başarısızsa da kendini değersiz hissetmeye başlayacak ve sizin koşulsuz sevginizi hissetmeyecektir.

Bu nedenle anne baba olarak çocuğunuzu, önce sizin çocuğunuz olduğu için koşulsuz sevdiğinizi gösterin. Sevginizi akademik başarılarıyla koşullamayın. Okul konusunu bir kenara bırakın. Diğer yeteneklerini ve becerilerini ön plana çıkararak onla gurur duyduğunuz gösterin. Örneğin çocuğunuz çok iyi bir sporcudur; çok iyi bir yüzüyor olabilir. Aile ziyaretlerine gittiğinizde, misafirleriniz geldiğinde çocuğunuzun okul başarısı yerine, ne kadar iyi yüzdüğünden bahsedebilirsiniz.



Eğer henüz çocuğunuzun bir yeteneğini keşfetmediyseniz, yeteneklerini keşfetmek için çeşitli hobi kurslarına gönderin. Bu hem çocuğun sosyalleşmesine, hem de öz güvenin yükselmesine yardımcı olacaktır.

Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

