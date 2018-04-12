ÇOCUĞUNUZU TELEFONLA AVUTMAYIN!

Çocuklar, dijital çağın avantajlarından çok dezavantajlarını yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerdekiler, neredeyse tüm günü okulda geçiriyor. Eve geldiklerinde de dışarda özgürce koşacakları oyun alanları ve sokakların güvenli olmamasından dolayı kapalı ortamda zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Evdeyse hem anne-babaları, hem de kendileri, dijital cihazlarla meşgul oluyor.

İletişim kopuyor

Birçok ebeveyn, çocuğunun elinden akıllı telefonların düşmemesinden şikayetçi. Özellikle son beş yıldır, neredeyse herkesin bir sosyal medya hesabı var ve düzenli paylaşımlarda bulunarak, kim beğenmiş, kim yorum yapmış diye sık sık ekrana bakıyor. Durum böyle olunca, aynı ev içindeki aile üyeleri arasında iletişim kopuyor ve birbirlerine yabancılaşıyorlar.

Yetişkinler bu teknolojiyle geç yaşta tanıştığı için daha şanslı. Fakat çocuklar, ya kendileri bu cihazları kullanarak zarar görüyor ya da anne-babaları kullandığı için ihmal ediliyorlar.

Tehlikeli videolara dikkat

Çocuklar daha anne karnında akıllı telefonla tanışıyor ve doğum anından itibaren neredeyse her anları kaydediliyor. Anne-babalar anı yaşamak yerine, sosyal medyada bir şeyler paylaşma telaşına giriyor. Durum böyle olunca ellerinden bu cihazları düşüremeyen ebeveynler, çocuklarını oyalamak için de onları miniklere veriyor. Anne-babalar akıllı telefondaki tehlikenin farkında bile değil. Çocuklarının bağımlı olacağından ve psikolojilerinin bozulacağından habersiz bir şekilde onları avutmak için dijital cihazları oyuncak niyetine kullanıyorlar. Ebeveynler, içleri çocukları çizgi film izliyor diye rahatken, onların yaşına uygun olmayan videoların açıldığının farkına varamıyor.

Daha da acısı var...

Çocuğun karşısına çıkan videodan etkilenmesinin yanında, bir de ona YouTube kanalı açıp bundan para kazamaya çalışan anne-babalar var. Bu ebeveynler, miniklerin oyun videolarını çekip, diğerlerine izletiyor. Video içeriklerindeki oyunlar ve diyaloglarsa çocukları olumsuz etkiliyor. Hem izleyen hem de videoda yer alan minik için olumsuz etki yaratıyor. Onların YouTube izlemesi sakıncalı derken, bir anne-babanın çocuğunu ekonomik olarak istismar etmesi ise daha acı...

Bir süre uzak durmalılar

Çocuk, dijital cihazlarla zaman geçirirken, gerçek hayattan kopar ve sosyal becerileri gelişmez. Sadece sosyal değil, ince ve kaba motor becerileri de geride kalır. Sürekli şiddet içeren oyunlar oynar ve bu tür videolara maruz kalırsa, bir süre sonra ruh sağlığı da bozulacaktır.

Bu nedenle anne-babalar, bebeklerine ve çocuklarına akıllı telefon ve tablet vererek avutmamalı ve bu dijital cihazlardan en azından biraz büyüyene kadar onları uzak tutmalılar. Büyüdüklerindeyse sınırlı şekilde okul ve ödev için gerektiğinde kullanmalarına izin vermeliler. Çünkü akıllı telefonlarla büyüyen çocuk hem sınır tanımaz hem de olumsuzluklardan daha çok etkilenir.

Radyasyon yayıyor

Çocuklara teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretmek gerekir. Bebeklikten akıllı telefona ve sosyal medyaya bağımlı olursa, büyüdüğünde çeşitli problemlerle yüzleşir. Bunların başında fizyolojik sağlık ve gelişim yer alır. Radyasyon, minikleri bir yetişkinden 10 kat daha fazla etkiler ve akıllı telefonlar, diğer cihazlardan daha fazla radyasyon etkisine sahiptir.