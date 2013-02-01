Çocuğunuzun arkadaşa ihtiyacı var!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu büyümesi için elinizden gelen ilgiyi gösterirken, çocuğunuzun sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Çocuğun ilk sosyal çevresi ailesidir. İnsan sosyal bir varlık olarak önce ailesinde sosyal becerileri gelişmeye başlar. Daha sonra ise arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sosyal becerilerini geliştirir. Çocuğun sosyalleşebilmesi için arkadaş ihtiyacı en az beslenme kadar önemlidir.

Bu ihtiyacı anne baba olarak "çocuğunuzun arkadaşı gibi davranarak" karşılamanız mümkün değil. Çünkü siz anne babasısınız. Kısacası çocuğunuzun gerçek arkadaşa ihtiyacı vardır. Bunu telafi etmek için çocuğunuza sürekli oyuncak ve teknolojik ekipman almanız da yeterli olmayacaktır. Çünkü bu ihtiyacın yerini hiç oyuncak dolduramaz. Çocuğunuzun bu ihtiyacının ne kadar önemli olduğunun farkına varmanız ve çocuğunuzun arkadaşlarıyla zaman geçirmesine fırsat vermeniz gerekir.

Günümüzün en büyük problemi sosyal çevrenin değişmesi, çocukların oyun alanlarının azalması, çocukların kapalı alanlara yaşamak zorunda olmaları ve en önemlisi dışarıda çocukları bekleyen tehlike nedeniyle duyduğumuz endişe. Bu endişelerin yersiz olmadığını basında çıkan haberlerden anlıyoruz. Bu konuda anne babaların endişelerini anlıyorum. Diğer taraftan kendi çocukluğumuzu hatırladığımızda ne kadar özgür olduğumuzu, dışarıda saatlerce arkadaşlarımızla oynadığımızı düşününce bugünün çocuklarına ne kadar haksızlık ettiğimizi anlayabiliyoruz.

Çocuklarımızın sağlıklı gelişebilmesi, vücutlarında birken fazla enerjiyi atabilmeleri, öz güvenlerini geliştirebilmeleri için çocukların dışarıda hareketli oyunlar oynaması gerekiyor. Diğer taraftan bazı çocukların bırakın dışarıda bir arkadaş grubuyla oynamasını, tek bir arkadaşı bile olmayabiliyor. Eğer bu çocuklar okula da gitmese tamamen izole bir hayat yaşamış olacaklar.

Bu nedenle anne baba olarak en büyük göreviniz ne kadar kaygı verici bir çevrede çocuklarınız büyümek zorunda da olsa diğer taraftan da çocuğunuzun güvenle oynayacağı en azından birkaç arkadaş bulmanız gerekiyor. Örneğin çocuğunuzun okulda samimi olduğu arkadaşlarının ailesi ile tanışabilirsiniz ve içiniz rahat ederek güvenli bir ortamda o arkadaşlarıyla buluşmalarını, yeterince zaman geçirmelerine fırsat verebilirsiniz.

Çocuğunuzun arkadaşlarıyla yeterince zaman geçirmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Oyun Terapisti, Evlilik ve Çift Terapisti

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com