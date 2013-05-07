Çocuğunuzun doğaya duyarlılığını arttırın! H&M’den “Paylaştıkça Koruyorum” Resim Yarışması

Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarınızı doğa dostu yetiştirmeniz, tasarruf bilinci kazandırmanız çok önemlidir. Bu duyarlığı çocuğa eken yaşlarda kazandırdığınızda tüm hayatı boyunca aynı duyarlılığı gösteren, çevresini koruyan bir yetişkin olacaktır.

Anne baba olarak çocuğunuza bu konularda örnek olmalısınız. Yapacağımız ufak katkılar, büyük farklılıklar yaratabilir. Doğayı korumak deyince akla ilk gelen tedbirler ışıkları kapatmak, daha az kâğıt tüketmek gibi şeyler olsa da sahip olduğumuz kıyafetleri paylaşmak da önemli tedbirlerden biri. Bu bağlamda karşımızdakini mutlu etmenin yanında çevreyi de korumuş oluyoruz.

Çevre kirliliğine dikkat çeken ve doğayı korumak için sürekli kampanyalarla özel koleksiyonlar hazırlayan hazır giyim markası H&M, bu bilinci ilköğretim çağındaki çocuklara da aşılamak için yeni bir resim yarışması başlattı.

"Paylaştıkça Koruyorum" temalı bir yarışma başlatan hazır giyim markasının amacı, bu yarışma ile çocuklara paylaşmanın önemini hatırlatmak ve küçücük bir paylaşımın bile insanlık açısından ne kadar önemli olduğunu göstermek.

Çocuğunuzu bu yarışmaya katılmaya motive ederek doğa dostu olma bilinci kazandırabilir, hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı verebilirsiniz.

Yarışmada jüri üyelerinden biri olarak yetenekli çocukları seçmek için heyecanla bekliyorum.

Çocuğunuzda doğa duyarlılığı gelişmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com

Yarışma ile ilgili ayrıntılar

6-10 yaş aralığı ve 11-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerine yönelik tasarlanan “Paylaştıkça Koruyorum” temalı resim yarışmasına başvurular başladı. İstanbul, Ankara ve Gaziantep İl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okulların öğrencilerinin katılabileceği yarışmada Küratör Marcus Graff, Pedagog Sevil Yavuz ve Artgalerim’in sahibi Özlem Alıcı’nın aralarında bulunduğu jüri tarafından her il genelinde 1. 2. ve 3. ler belirlenecektir.

Her iki gruptaki Birinciye H&M’ den 1. 000 TL hediye çeki ve 1 adet Tablet Bilgisayar, İkinciye H&M’ den 500 TL hediye çeki ve 1 adet notebook ve Üçüncüye H&M’ den 250 TL Hediye çeki ve 1 adet Bisiklet ödülü verilecek.

Resim yarışmasına katılmak isteyen minik ressamlar, resimlerini 15 Mayıs’a kadar PK. 81 Teşvikiye adresine gönderebilirler. Yarışmanın detayları ve katılım koşulları için adresini ziyaret edebilirsiniz.