Çocuğunuzun karnesini sosyal medyada paylaşmayın!

Çocuğunuz bu hafta karnesini alıyor. Son dönemde sosyal medya hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor. Son birkaç yıldır moda haline gelen çocuğun karnesini ve başarı belgelerini sosyal medya hesaplarında yayınlamak, etik bir davranış değil. Bu konunun iki boyutu var. Birincisi onun özel hayat gizliliği hakkı ve hayatının sınırları ihlal

edilmiş oluyor. Çocuk kendiyle ilgili bir şeyi kendi paylaşmak isterse yakınlarına açıklar.

Art niyetli kişilere dikkat edin!

Ayrıca MEB yetkilileri bu belgeler üzerinde çocukların kimlik bilgileriyle bağlantılı kişisel bilgilerinin bulunduğunu, art niyetli kişilerin bunları öğrenci ve velilere zarar verecek şekilde kullanabilecekleri konusunda uyarıyor.

Diğer ebeveynlerle empati kurun!

Diğer önemli konu ise sosyal medyada başarılı karneleri paylaşarak diğer anne-babalara hava atma çabası. Anne-babanın niyeti gösteriş yapmak olsun ya da olmasın çocuğunun karne notu düşük olan bir anne, başarılı bir karne resmi görünce üzülecek ve kendi çocuğunu sizinkiyle kıyaslayarak baskı yapacaktır. Bu konuda birazcık empati kurduğunuzda ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bazı çocukların akademik yeteneği yoktur ama geleceğin Beethoven’ı olabilir. Fakat tüm yeteneği karne notuymuş gibi algılandığından, anne

ve babalar da bu not karşısında diğer ebevynlere karşı kendini mahcup hisseder.

Koşullu başarıya odaklanmayın!

Aileler başarılı karneye abartılı hediyeler almaya çok yatkın. Eğer sürekli armağanla motive edilirse, bir süre sonra çocuk başarısını bir koşula bağlar ve her başarısı için hediye bekler. Kendi için okumaz da sanki sizin isteğiniz ve vereceğiniz ödüle ulaşmak için okur.

Bazen anne-babanın gözünden düşmemek, onların övgüsünü almak adına

100 üzerinden 85 aldığı için üzülür ve 85 yerine en az 95 almaya çalışıyor olabilir.

Bu hırsı nedeniyle oyun oynamak, arkadaşlarıyla zaman geçirmek gibi normal gelişim ihtiyaçlarından ödün veriyor olabilir. Bu nedenle çocuğunuz çok başarılı olsa da onu iyi gözlemlemelisiniz.

Hiçbir not ondan daha önemli değil!

Hiçbir karne çocuğunuzdan daha önemli değil. Hiçbir karne notu çocuğunuzla aranızdaki güven ilişkisini bozmaya değmez. Çocukla ilgilenir, problemlerin kaynağını fark eder ve destek olursanız her şeyi başarabilir. Zaten karne notu sadece akademik başarıyı gösterir, çocuğunuzun kim bilir keşfetmediğiniz ne yetenekleri var. Bu nedenle karne notuna bu kadar anlam yüklemek yerine, çocuğunuzun yeteneklerini keşfedin ve karne notu ne olursa olsun onunla gurur

duyduğunuzu gösterin.

Aileler ne kadar ilgili?

Çocuğun karne notu birçok şeyin sonucudur!

Çocuğun notları düşükse kendinize soru sormalısınız: Ne kadar ilgiliydiniz? Çocuk rahat ders çalışacağı ortama sahip miydi? Ders konusunda çok baskı mı yaptınız? vb. soruları kendinize sorduğunuzda notu düşük olan karnesine anlayışlı yaklaşacaksınız.

Ayrıca karne bir dönemdeki performansın göstergesi çocuğunuzun potansiyelinin değil. Bu nedenle onu yargılamadan önce bu performansı

etkileyen psikolojik ya da akademik nedenler neler araştırmak gerekir.

Karne notu düşükse zaten kendini suçlu ve ezik hisseden çocuğunuzu bir de siz üzmeyin. Onun yerine sonraki dönem gayret ederse düşük notlarını düzeltebileceğini, bu konu da eğer isterse akademik destek alabileceğini söyleyin, sarılın ve koşulsuz sevginizi gösterin.