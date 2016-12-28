ÇOCUĞUNUZUN MESLEĞİNİ SİZ Mİ SEÇİYORSUNUZ?

Sevgili ebeveynler, her anne-baba çocuğunun mutlu ve başarılı bir hayatı olsun ister. Bunun için de iyi bir eğitim alması çok önemli. Diğer taraftan onun işini severek yapması, başarının en önemli şartı. Eğer böyle olmazsa, ne kadar iyi eğitim alsa da başarılı, üretken ve mutlu olamayacaktır.

Çocuğunuzun gelecekte iyi bir hayatı olsun istiyorsanız, seçeceği mesleğe siz karar vermeyin.

Bebek öncesi alınan kararlar

Türkiye’de çocukların büyüyünce

ne olacağına daha doğmadan karar veriliyor. Şaşırabilirsiniz ama maalesef durum bu. Birçok anne-baba, çocuklarını ‘hayallerini gerçekleştireceği bir proje’ olarak görüyor. Biz de buna ‘proje

çocuk’ diyoruz.

Genelde tek bir çocuk yapıp onun her şeyine, gideceği okuldan kursuna kadar anne karnındayken karar veriliyor. Evlatlarına değil; hayallerine yatırım yapıyorlar ve onlara hayatlarıyla ilgili seçim şansı vermiyorlar.

Kişiliğe bakılmadan okul seçimi

Çocuğun hangi anaokuluna veya

okula gideceği, doğmadan karar verildiği için seçenekler değerlendirilip, kişilik ihtiyaçlarına bakılmaksızın okula kayıt yaptırılıyor.

Örneğin, akademik becerisi iyi olmayan ama spor alanında yetenekli bir çocuk, tam tersi bir okula gönderiliyor. Sorumluluklar çok ağır geldiği için öğrenci başarısız hissetmeye başlıyor ve okula gitmek istemiyor.

Bu da yetmezmiş gibi çocuk, okul hayatı başlar başlamaz sosyalleşmesi ve sahip olmadığı yetenekleri kazanması için türlü kurslara gönderiliyor. Örneğin, anne-baba yeteneği olsun olmasın, “Piyano öğrenmeli miniğim” diyor.

Bazıları evlatlarının hangi beceriye sahip olması gerektiğine bile önceden karar verdikleri için çocuğun da yeteneği olmadığı halde bu kursa gitmekten başka şansı kalmıyor.

Yetenek, adeta anne karnındaki bebeğe sipariş ediliyor.

Ona robotmuş gibi davranmayın

Böyle bir yaklaşıma sahip anne-

babanın çocuğunun meslek seçme ya da yeteneklerini keşfetme şansı nasıl olabilir ki? İlkokul ve ortaöğretim bu şekilde ilerlerken, üniversitede hangi bölümü seçeceğine de ebeveynler karar veriyor. Bu davranış, sadece eğitim düzeyi yüksek ailelere özgü de değil!

O günün koşullarında hangi alanda iş bulmak kolaysa, hangisinin maaşı ve şartları daha iyiyse, genelde aileler de çocuklarına onu seçmeleri konusunda baskı yapıyor. Sadece eğitim düzeyi yüksek olan veliler, çocuklarını genel eğitimin yanında piyano, bale ve yüzme gibi beceri kurslarına da göndererek onlara robotmuş gibi davranıyor.

Kısacası Türkiye’de tüm eğitim düzeyindeki anne-babalar, evlatlarının hangi mesleği seçeceğine müdahale ediyor. Oysa çocuklar yeteneklerine

uygun mesleklere yönlendirilmeli ki,

gelecekte başarılı ve mutlu olsunlar.